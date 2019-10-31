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沖繩首里城遭祝融…70年前燒毀過 復建木材從台灣運來的

三星展示旗下螢幕直向凹折手機設計 暗示第二款螢幕可凹折手機

2019-10-31 08:58楊又肇

去年對外揭曉應用在Galaxy Fold的螢幕可凹折設計後，三星在此次年度開發者大會SDC 2019期間展示另一款採直向凹折形式設計。

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類似的設計，先前其實也曾在TCL旗下華星光電所提出設計中出現，因此預期也會成為明年螢幕可凹折手機主流應用形式，或許也會帶動更多不同應用服務。

而就目前仍有不少人使用傳統翻蓋螢幕手機的情況，或許未來這樣的設計也能吸引此類使用族群換機，例如Motorola近期便傳出準備推出以RAZR品牌打造的螢幕可凹折手機，或許就會採用直向凹折設計，另外三星傳聞明年預計推出的第二款螢幕可凹折手機，看起來也有很大機會採用此項設計。

不過，目前市場對於手機採用單面可凹折使用模式，以及採用兩組螢幕組合形式，似乎有不同看法，應該會開始衍生不同使用需求。

在此次活動中，三星也宣布推出One UI 2.0介面，其中更針對對應螢幕可凹折手機使用體驗強化設計，並且適用於旗下不同形式的智慧型手機、平板，以及智慧穿戴裝置使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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