三星展示旗下螢幕直向凹折手機設計 暗示第二款螢幕可凹折手機

去年對外揭曉應用在Galaxy Fold的螢幕可凹折設計後,三星在此次年度開發者大會SDC 2019期間展示另一款採直向凹折形式設計。

類似的設計,先前其實也曾在TCL旗下華星光電所提出設計中出現,因此預期也會成為明年螢幕可凹折手機主流應用形式,或許也會帶動更多不同應用服務。

而就目前仍有不少人使用傳統翻蓋螢幕手機的情況,或許未來這樣的設計也能吸引此類使用族群換機,例如Motorola近期便傳出準備推出以RAZR品牌打造的螢幕可凹折手機,或許就會採用直向凹折設計,另外三星傳聞明年預計推出的第二款螢幕可凹折手機,看起來也有很大機會採用此項設計。

不過,目前市場對於手機採用單面可凹折使用模式,以及採用兩組螢幕組合形式,似乎有不同看法,應該會開始衍生不同使用需求。

在此次活動中,三星也宣布推出One UI 2.0介面,其中更針對對應螢幕可凹折手機使用體驗強化設計,並且適用於旗下不同形式的智慧型手機、平板,以及智慧穿戴裝置使用。

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ