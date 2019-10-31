三星展示旗下螢幕直向凹折手機設計 暗示第二款螢幕可凹折手機

去年對外揭曉應用在Galaxy Fold的螢幕可凹折設計後，三星在此次年度開發者大會SDC 2019期間展示另一款採直向凹折形式設計。

分享 facebook

類似的設計，先前其實也曾在TCL旗下華星光電所提出設計中出現，因此預期也會成為明年螢幕可凹折手機主流應用形式，或許也會帶動更多不同應用服務。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

而就目前仍有不少人使用傳統翻蓋螢幕手機的情況，或許未來這樣的設計也能吸引此類使用族群換機，例如Motorola近期便傳出準備推出以RAZR品牌打造的螢幕可凹折手機，或許就會採用直向凹折設計，另外三星傳聞明年預計推出的第二款螢幕可凹折手機，看起來也有很大機會採用此項設計。

不過，目前市場對於手機採用單面可凹折使用模式，以及採用兩組螢幕組合形式，似乎有不同看法，應該會開始衍生不同使用需求。

在此次活動中，三星也宣布推出One UI 2.0介面，其中更針對對應螢幕可凹折手機使用體驗強化設計，並且適用於旗下不同形式的智慧型手機、平板，以及智慧穿戴裝置使用。

分享 facebook

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ — Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) October 29, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》