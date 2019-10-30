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三星已經申請新款手機名稱 包含Galaxy A92在內

2019-10-30 09:15楊又肇

今年宣布推出多款Galaxy A系列機種後，三星顯然也開始為明年預計推出新機作準備，分別在歐盟與韓國地區申請註冊包含Galaxy A92、Galaxy A82、Galaxy A72、Galaxy A62、Galaxy A52、Galaxy A42、Galaxy A32、Galaxy A22、以及Galaxy A12產品名稱。

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而在更早之前，三星已經在今年7月申請包含Galaxy A91到Galaxy A11在內產品名稱。從產品命名方式來看，顯然三星在Galaxy A系列將維持以雙位數區隔產品定位。

加上此次申請註冊的產品名稱，顯然三星計畫避免Galaxy A系列機種名稱遭人搶註，因此先行申請註冊，確保未來推行產品命名不受影響。

從時間點來看，三星預計會在2020年至2021年期間陸續推出多款Galaxy A系列新機，同時從稍早揭曉的Galaxy A90開始加入5G連網功能，更意味未來Galaxy A系列也會陸續增加5G連網功能，讓三星在未來5G網路應用能有更多元發展。

由於將過往Galaxy J系列在內機種合併，三星藉由全新打造的Galaxy A系列機種簡化產品分類方式，目前採用年度主打機種的Galaxy S系列，主打S Pen在內應用的Galaxy Note系列，以及全新發展、採螢幕可凹折設計的Galaxy Fold系列，以及鎖定主流與入門機種使用需求的Galaxy A系列手機，滿足不同市場使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Galaxy Fold

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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