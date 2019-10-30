VMware針對未來5G網路大規模、高動態連接需求 打造自動化運作模式
在上週於洛杉磯舉辦的MWC LA 2019期間，VMware展示旗下針對電信業者網路商用需求打造的VMware Smart Assurance解決方案，藉此因應未來5G網路自動化及編排應用需求。
由於未來5G連網環境將更趨複雜化，因應5G網路高頻寬特性帶動龐大的裝置數量連接規模，以及針對不同連網需求調整頻寬與連接模式，VMware藉由日前收購Uhana，並且將Cellwize技術納入VMware Smart Assurance解決方案內，使得電信業者能以此便利管理實體及虛擬網路連接模式，並且針對當下連接需求調度頻寬資源。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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此外，透過VMware Smart Assurance監控與管理能力，更可讓營運單位隨時確認網路服務連接環境，並且針對需求進行連接資源最佳化，或是自動進行修復，藉此讓網路服務可正常運作。
而藉由機器學習等技術，更可讓系統自動判斷網路連接環境資訊，並且可針對跨網連接形式進行最佳化資源調度、配置，同時也能透過自動分析方式，讓網路系統運作達最佳化成效。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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