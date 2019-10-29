iPhone 11 Pro拍照對決22萬單眼相機 你分辨得出嗎？

分享 facebook 手機相機的拍攝功能與數位演算愈來愈強大，就連部分電影片段也能使用手機拍攝，這是不是代表未來手機攝影將媲美專業 DSLR 單眼相機呢？

國外知名 YouTuber Matti Haapoja 找來 iPhone 11 Pro 和 Canon EOS 1D X Mark II 單眼相機進行實拍競賽，你能分得出 A、B 照片分別是哪一台裝置相機拍攝的嗎？

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Matti Haapoja 影片的照片都是以 iPhone 11 Pro 和含鏡頭售價 7,500 美元（約新台幣 22.9 萬元）的 Canon 1DX Mark II 再相同環境下拍攝。

這些照片乍看之下很難分清楚哪張是手機照片、哪一張是 DSLR 單眼拍攝的照片，尤其是上傳到 Instagram 等社群網站更是難以分辨。

然而事實上透過景深變化可以找出端倪，這是因為 iPhone 11 Pro 的景深有時會太過誇張，導致周圍景物看不清楚，而且也無法適當的自由控制景深強度。

雖然說在社群分享瀏覽的照片難以分辨是哪種裝置機器拍攝的，但單眼相機拍攝的照片是未經任何處理編輯的 RAW 原始圖像檔案，這類型檔案照片品質較佳，可以進行精確的圖像調整與編輯，相對之下影像可塑性也比較大。

照片經過後製處理進行印刷時，單眼相機拍攝的照片畫素比較高，列印後的細節也比較清晰，列印大尺寸照片時不用擔心品質變差，這也顯示單眼相機比 iPhone 11 Pro 手機更適合專業或需要高品質畫質的情況下使用。

至於手機攝影部分，Matti Haapoja 認為手機相機主要是依靠演算技術，即使是手機相機的感光元件與 DSLR 單眼相機完全不同，但就我們看來這些差異是藉由演算處理後才完成做到盡量接近，若只是上傳 Facebook、Instagram 社群網站，網站平台本身還會再壓縮畫質，這也導致一般人是搞不清楚照片細節的差別，讓人誤會以為手機與單眼相機之間的差距縮小。

圖片及資料來源：BGR、Matti Haapoja

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》