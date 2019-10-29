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iPhone 11 Pro拍照對決22萬單眼相機 你分辨得出嗎？

2019-10-29 17:26三嘻行動哇 Yipee!

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手機相機的拍攝功能與數位演算愈來愈強大，就連部分電影片段也能使用手機拍攝，這是不是代表未來手機攝影將媲美專業 DSLR 單眼相機呢？

國外知名 YouTuber Matti Haapoja 找來 iPhone 11 ProCanon EOS 1D X Mark II 單眼相機進行實拍競賽，你能分得出 A、B 照片分別是哪一台裝置相機拍攝的嗎？

Matti Haapoja 影片的照片都是以 iPhone 11 Pro 和含鏡頭售價 7,500 美元（約新台幣 22.9 萬元）的 Canon 1DX Mark II 再相同環境下拍攝。

這些照片乍看之下很難分清楚哪張是手機照片、哪一張是 DSLR 單眼拍攝的照片，尤其是上傳到 Instagram 等社群網站更是難以分辨。

然而事實上透過景深變化可以找出端倪，這是因為 iPhone 11 Pro 的景深有時會太過誇張，導致周圍景物看不清楚，而且也無法適當的自由控制景深強度。

雖然說在社群分享瀏覽的照片難以分辨是哪種裝置機器拍攝的，但單眼相機拍攝的照片是未經任何處理編輯的 RAW 原始圖像檔案，這類型檔案照片品質較佳，可以進行精確的圖像調整與編輯，相對之下影像可塑性也比較大。

照片經過後製處理進行印刷時，單眼相機拍攝的照片畫素比較高，列印後的細節也比較清晰，列印大尺寸照片時不用擔心品質變差，這也顯示單眼相機比 iPhone 11 Pro 手機更適合專業或需要高品質畫質的情況下使用。

至於手機攝影部分，Matti Haapoja 認為手機相機主要是依靠演算技術，即使是手機相機的感光元件與 DSLR 單眼相機完全不同，但就我們看來這些差異是藉由演算處理後才完成做到盡量接近，若只是上傳 Facebook、Instagram 社群網站，網站平台本身還會再壓縮畫質，這也導致一般人是搞不清楚照片細節的差別，讓人誤會以為手機與單眼相機之間的差距縮小。

圖片及資料來源：BGRMatti Haapoja

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影YouTuberiPhone 11 Pro相機手機Canon

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