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台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

TCL展示新款Z字形可凹折螢幕設計 目前還在概念階段

2019-10-29 09:34楊又肇

在小米採用左右凹折的手機設計後，TCL稍早也由旗下華星光電展示新款Z字形的螢幕可凹折手機設計。

(圖／擷自CNET網站)
(圖／擷自CNET網站)
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依照CNET網站報導指出，華星光電此項以Z字形的螢幕可凹折手機設計，包含類似三星Galaxy Fold的兩側往內凹折方式，以及類似華為Mate X外翻凹折設計，藉此形成特殊的三折螢幕設計。

華星光電以DragonHinge形容此項螢幕可凹折設計，並且說明完全平攤後的螢幕顯示面積達10吋，讓使用者能從一般手機，快速轉變成平板使用模式。

不過，目前此項設計僅為概念階段，暫時尚未有投入實際商品量產計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機螢幕華星光

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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