搭載1億畫素解像能力的小米CC9 Pro 預計11/5亮相

更新：除了搭載1億畫素解像能力的小米CC9 Pro，小米更計畫在下週發表會上公布新款小米電視5，以及預計採用Qualcomm全新處理器的全新小米手錶。

在先前預告後，小米證實將在11月5日揭曉旗下首款採用1億畫素相機鏡頭的小米CC9 Pro，並且強調超高畫素帶來的解像能力表現。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

繼先前在紅米Note 8 Pro搭載6400萬畫素攝影鏡頭，小米透露將在下週二 (11/5)揭曉搭載1億畫素鏡頭設計的小米CC9 Pro。

同時從預告影像顯示，小米CC9 Pro不僅將採用小米與三星合作的ISOCELL Bright HMX 1億畫素感光元件，更包含5倍光學變焦功能、雙LED補光燈設計，另外也配置一組ToF鏡頭，總計讓主相機模組配置5組鏡頭規格。

而小米執行長雷軍隨後也展示以小米CC9 Pro鏡頭拍攝影像，並且以0.8%剪裁呈現人眼中的倒影，藉此詮釋1億畫素鏡頭解像能力表現。

小米預計在下週間揭曉小米CC9 Pro具體細節，目前暫時還無法確認具體細節，但有可能會以先前對外公布的小米CC9為基礎，並且加入規格強化設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》