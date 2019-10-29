Hydrogen One 成為RED名下 唯一一款智慧型手機
去年終於將旗下首款智慧型手機Hydrogen One帶進市場，並且在後續透露將繼續打造新機消息，但隨著RED創辦人Jim Jannard稍早宣布因年紀與個人身體健康等因素決定退休，同時也將Hydrogen系列手機發展計畫關閉。
雖說先前RED計畫推出智慧型手機的消息傳開時，隨即引發不少攝影界人事官住，但最終推出的Hydrogen One卻似乎未能帶來原本預期使用體驗，甚至有著明顯落差的情況。而Jim Jannard則是將此歸咎在第三方合作位能提供充足資源，甚至透露將會在第二款產品補強。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不過，隨著Jim Jannard宣布退休而關閉的Hydrogen產品計畫，顯然也是基於第一款手機產品銷售表現不佳，在相關成本與實質效益考量之下決定結束此項產品發展，畢竟要在智慧型手機有限空間實現更好拍攝效果，原本就會面臨諸多挑戰。
同時，即便RED可以解決拍攝相關應用問題，或許也要面臨產品造價可能無法讓一般消費市場負擔，同時拍攝效果難以滿足專業人士的尷尬情況，因此將此項計畫關閉或許是較好決定。
而針對先前已經購買Hydrogen One的使用者，Jim Jannard則表示未來將會持續由RED提供後續服務，同時也說明日後準備推出的新款攝影機Komodo 6K將能與Hydrogen One搭配使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
留言