Hydrogen One 成為RED名下 唯一一款智慧型手機

去年終於將旗下首款智慧型手機Hydrogen One帶進市場，並且在後續透露將繼續打造新機消息，但隨著RED創辦人Jim Jannard稍早宣布因年紀與個人身體健康等因素決定退休，同時也將Hydrogen系列手機發展計畫關閉。

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雖說先前RED計畫推出智慧型手機的消息傳開時，隨即引發不少攝影界人事官住，但最終推出的Hydrogen One卻似乎未能帶來原本預期使用體驗，甚至有著明顯落差的情況。而Jim Jannard則是將此歸咎在第三方合作位能提供充足資源，甚至透露將會在第二款產品補強。

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不過，隨著Jim Jannard宣布退休而關閉的Hydrogen產品計畫，顯然也是基於第一款手機產品銷售表現不佳，在相關成本與實質效益考量之下決定結束此項產品發展，畢竟要在智慧型手機有限空間實現更好拍攝效果，原本就會面臨諸多挑戰。

同時，即便RED可以解決拍攝相關應用問題，或許也要面臨產品造價可能無法讓一般消費市場負擔，同時拍攝效果難以滿足專業人士的尷尬情況，因此將此項計畫關閉或許是較好決定。

而針對先前已經購買Hydrogen One的使用者，Jim Jannard則表示未來將會持續由RED提供後續服務，同時也說明日後準備推出的新款攝影機Komodo 6K將能與Hydrogen One搭配使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》