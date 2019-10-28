Moto One系列手機再添新成 主打近拍效果

先前更新多款Moto One系列機種後，Motorola稍早宣布推出針對近拍使用的Moto One Macro，另外也推出先前有不少傳聞的Moto G8 Play與Moto G8 Plus，同時也推出新款入門機種Moto E6 Play。

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Moto One Macro是Moto One系列最新機種，與先前主打不同拍攝功能特色類似，將鎖定近拍使用需求，其中配置200萬畫素微距鏡頭，對應最近2公分的拍攝效果，並且搭載1300萬畫素主相機鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，螢幕則採用水滴造型瀏海設計，看起來應該是採用多數手機採用設計。

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而此次推出的Moto G8 Play與Moto G8 Plus，則是採用與Moto One Action相同的117度超廣角鏡頭，並且具備防震設計，感光元件也針對使用者直握手機時，可以拍出橫幅影像而向右轉90度角擺放，其中差異在於Moto G8 Play採用1300萬畫素主相機鏡頭與景深鏡頭，而Moto G8 Plus則配置4800萬畫素鏡頭，以及立體聲擴音喇叭與2500萬畫素視訊鏡頭。

至於入門款設計的Moto E6 Play，則是分別搭載5.5吋HD+螢幕、1300萬畫素+500萬畫素鏡頭的主相機與1300萬畫素視訊鏡頭，另外儲存容量也僅有32GB。

建議售價方面，Moto One Macro將以199歐元於巴西、墨西哥、澳洲、印度，以及歐洲市場上市，Moto G8 Play則尚未確認售價，但會在巴西、墨西哥、智利、秘魯地區上市，Moto G8 Plus售價為269歐元，預計在巴西、墨西哥、印度地區上市，後續也會在歐洲市場推出，而Moto E6 Play售價為109歐元，預計今年11月在歐洲市場推出，但會先在巴西和墨西哥開放銷售。

除了此次公布新機，Motorola預計在11月13日也計畫推出新機，或許就是以RAZR品牌打造的螢幕可凹折手機。

Moto One Macro：

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Moto G8 Play：

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Moto G8 Plus：

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Moto E6 Play：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》