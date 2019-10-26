Pixel 4 XL拆解 Pixel Neural Core將以獨立記憶體模組執行AI運算

iFixit網站稍早針對Google推出的Pixel 4 XL進行拆解，並且進一步窺見Google首度在此款手機導入的Soli技術使用元件。

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整體來看，iFixit網站認為Pixel 4 XL並不難拆解，同時整體結構也相當精簡，尤其採用L狀設計的主機板，幾乎將所有電路、處理器維持在精簡空間內，而電池僅採用單一模組設計，並未像iPhone 11 Pro系列採用異構設計電池，藉此讓電池容量提昇。

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而確實如Google說明，即便已經將Soli技術使用晶片模組縮減，在手機內部依然會佔用一定空間，使得此次新機捨棄雙鏡頭設計，但依然強調藉由90度拍攝角度設計，還是可以讓使用者拍攝廣角自拍影像。

在進一步拆解中，iFixtit網站更發現在Google此次採用的新款Pixel Neural Core運算元件，其實額外配置壹組由三星提供的記憶體模組。顯然在運算架構上，Pixel Neural Core運算元件將會以獨立記憶體模組進行資料緩衝，而不會在人工智慧技術相關運算應用過程時，佔用手機主要記憶體資源。

其他部分，則包含採用Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體，以及由SK hynix提供的儲存元件等。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》