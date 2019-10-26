三星揭曉新款高階處理器Exynos 990 最高支援1億畫素相機
在IFA 2019期間宣布針對中高階手機打造，並且整合5G連網晶片設計的Exynos 980之後，三星稍早宣布針對新款旗艦手機推出全新Exynos 990處理器，將以三星自有7nm EUV製程技術打造，而GPU部分則是換上Arm今年揭曉的Mali-G77 GPU，預期在顯示效能有所提升。
Exynos 990採用兩組三星第五代Mongoose客製化核心，搭配兩組Arm Cortex-A76核心，以及四組Arm Cortex-A55核心，另外也搭載兩組NPU運算元件，以及全新DSP設計，標榜整體運算力可達10 TOPS，整體效能相比先前產品 (但不確定是對比Exynos 9820，或是Exynos 9825)約提升20%。
處理器採用三星自有7nm EUV製程技術生產，並且換上Arm今年宣布採用全新Valhall架構設計的Mali-G77 (MP11)，藉此在顯示效能有所提升，強調顯示效能與電力損耗控制均有20%比例提升。
其他部分則包含支援LPDDR5記憶體模組，以及120Hz畫面更新率的螢幕規格，另外影像訊號處理器也能對應最多6組相機，其中最多可同時處理三組相機鏡頭拍攝數據，意味可以像iPhone 11 Pro系列將任一主相機鏡頭量測的曝光、白平衡等數據，同時與其他兩組主相機鏡頭共用，讓使用者能快速切換鏡頭，並且不需要讓鏡頭重新取得曝光、白平衡等數據。
另外，Exynos 990處理器最高可對應1.08億畫素感光元件，意味此款處理器將可支援三星日前與小米合作打造的ISOCELL Bright HMX感光元件，藉此對應一億畫素等級的超高解像能力。
但在5G連網部分，Exynos 990並未像Exynos 980整合5G連網晶片，而是配合獨立運作、同樣以三星自有7nm EUV製程技術生產的5G連網晶片Exynos Modem 5123，才能順利對應5G連網功能，並且支援6GHz以下頻段，以及毫米波連接模式，同時也像下相容既有4G、3G與2G網路功能，最高連接速度分別可達5.1Gbps (6GHz頻段)與7.35Gbps (毫米波)下載表現。
三星預計會在今年底開始量產Exynos 990，預期會應用在明年準備推出的新款旗艦手機Galaxy S11系列。
不過，從Exynos 980到此次的Exynos 990，三星新款處理器產品命名方式似乎開始有點像是華為的Kirin系列？
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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