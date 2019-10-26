針對專業創作需求 Sony在日本地區推出Xperia 1專業版

Sony稍早在日本市場針對專業攝影需求，推出以國際版為基礎設計的Xperia 1專業版，預計在10月25日開放銷售。

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相比日本市場配合電信業者銷售版本，Xperia 1專業版不僅採用國際版單機銷售模式，並且加入雙SIM卡插槽設計，同時儲存容量也提升至128GB，另外則是少了日本銷售版本搭載可模擬Suica卡的FeliCa功能，以及One seg數位電視或Full seg類比電視訊號接收功能，其餘規格則與一般Xepria 1相同。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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而針對專業攝影師、創作者使用需求，Xperia 1專業版在出廠時，便將螢幕顯色精準調整，並且可配合預設開啟的創作者模式顯示正確顏色及色溫，另外則可配合Transger＆Tagging App編輯IPTC元資料，支援編輯透過α9、α9 II (韌體更新至5.0以上)，以及包含α7R IV、α7R III與α7 III在內機種拍攝相片資訊。

配合Imaging Edge Mobile App也能快速將相機中的相片以無線方式傳至手機，並且透過手機進行後續編輯、檢視，或是上傳至網路，而手機也能配合無線連接方式當做相機取景器使用。

另外，Xperia 1專業版更支援透過USB-C連接埠，配合轉接配件以RJ-45網路線傳輸數據，目前Sony有計劃針對此項應用模式提供轉接配件。其實也能使用坊間銷售配件連接有線網路，但Sony方面並不保證所有配件都能相容使用。

目前Sony計畫透過日本境內包含銀座、札幌、名古屋、大阪，以及福岡天神的Sony Store，以及Sony線上商店銷售Xperia 1專業版，建議售價為15萬7300日圓，約等同新台幣44292元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》