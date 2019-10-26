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針對專業創作需求 Sony在日本地區推出Xperia 1專業版

2019-10-26 14:39楊又肇

Sony稍早在日本市場針對專業攝影需求，推出以國際版為基礎設計的Xperia 1專業版，預計在10月25日開放銷售。

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相比日本市場配合電信業者銷售版本，Xperia 1專業版不僅採用國際版單機銷售模式，並且加入雙SIM卡插槽設計，同時儲存容量也提升至128GB，另外則是少了日本銷售版本搭載可模擬Suica卡的FeliCa功能，以及One seg數位電視或Full seg類比電視訊號接收功能，其餘規格則與一般Xepria 1相同。

而針對專業攝影師、創作者使用需求，Xperia 1專業版在出廠時，便將螢幕顯色精準調整，並且可配合預設開啟的創作者模式顯示正確顏色及色溫，另外則可配合Transger＆Tagging App編輯IPTC元資料，支援編輯透過α9、α9 II (韌體更新至5.0以上)，以及包含α7R IV、α7R III與α7 III在內機種拍攝相片資訊。

配合Imaging Edge Mobile App也能快速將相機中的相片以無線方式傳至手機，並且透過手機進行後續編輯、檢視，或是上傳至網路，而手機也能配合無線連接方式當做相機取景器使用。

另外，Xperia 1專業版更支援透過USB-C連接埠，配合轉接配件以RJ-45網路線傳輸數據，目前Sony有計劃針對此項應用模式提供轉接配件。其實也能使用坊間銷售配件連接有線網路，但Sony方面並不保證所有配件都能相容使用。

目前Sony計畫透過日本境內包含銀座、札幌、名古屋、大阪，以及福岡天神的Sony Store，以及Sony線上商店銷售Xperia 1專業版，建議售價為15萬7300日圓，約等同新台幣44292元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SonyXperia手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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