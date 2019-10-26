高通成立2億美元規模投資基金 計畫推動更多5G網路服務
去年宣布設置人工智慧風險投資基金之後，Qualcomm稍早宣布成立2億美元規模的5G生態系統風險投資基金，計畫以此投資各類推動5G連網應用的服務內容，藉此擴展更大5G連網生態系統。
基於5G網路應用預期可在2035年以前創造高達13.2兆美元產值，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf表示希望藉由成立5G生態系統風險投資基金，藉此推動更龐大的5G連網應用，同時也能加速本身5G網路技術應用發展成長。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
在此之前，由Qualcomm所成立創投基金，已經成功協助諸多新創產業成長，其中包含Zoom、Cloudflare、中微、小米、Cruise Automation、99、中科創達、Fitbit，以及後來由Google收購的Waze，自2000年以來已經累積投資超過350家新創成長。
而此次成立面向5G網路應用的創投基金，Qualcomm預期將能更快建造5G網路應用生態系統，藉此加速5G網路服務普及化。
除了投資5G網路，Qualcomm去年也宣布針對人工智慧技術應用成立創投基金，藉此推動更多人工智慧技術應用發展，並且加快裝置端的人工智慧技術應用模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
留言