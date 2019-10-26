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高通成立2億美元規模投資基金 計畫推動更多5G網路服務

2019-10-26 14:39楊又肇

去年宣布設置人工智慧風險投資基金之後，Qualcomm稍早宣布成立2億美元規模的5G生態系統風險投資基金，計畫以此投資各類推動5G連網應用的服務內容，藉此擴展更大5G連網生態系統。

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基於5G網路應用預期可在2035年以前創造高達13.2兆美元產值，Qualcomm執行長Steve Mollenkopf表示希望藉由成立5G生態系統風險投資基金，藉此推動更龐大的5G連網應用，同時也能加速本身5G網路技術應用發展成長。

在此之前，由Qualcomm所成立創投基金，已經成功協助諸多新創產業成長，其中包含Zoom、Cloudflare、中微、小米、Cruise Automation、99、中科創達、Fitbit，以及後來由Google收購的Waze，自2000年以來已經累積投資超過350家新創成長。

而此次成立面向5G網路應用的創投基金，Qualcomm預期將能更快建造5G網路應用生態系統，藉此加速5G網路服務普及化。

除了投資5G網路，Qualcomm去年也宣布針對人工智慧技術應用成立創投基金，藉此推動更多人工智慧技術應用發展，並且加快裝置端的人工智慧技術應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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