高通首款整合5G連網晶片處理器 可能命名Snapdragon 735

Qualcomm日前已經確認將會在今年底之前推出第一款整合5G連網晶片的處理器產品,並且歸類在Snapdragon 700系列處理器產品線內。而從相關消息說法顯示,此款處理器可能會以Snapdragon 735為稱。

依照Twitter用戶@Sudhanshu1414透露說法,Qualcomm型號為SM7250的新款處理器,實際名稱將是Snapdragon 735,分別採用1組運作時脈為2.36GHz的Cortex-A76,以及1組運作時脈達2.32GHz的Cortex A76,另外搭配6組運作時脈為1.73GHz的Cortex A55,藉此構成「1+1+6」核心配置,並且整合Adreno 620 GPU。

另外,Snapdragon 735製程技術將採用台積電7nm FinFET規格,與今年推出的Snapdragon 730、Snapdragon 730G採用三星8nm FinFET製程設計不同。

Snapdragon 735 (SM7250) specs-

1x A76 @ 2.36GHz + 1x A76 @ 2.32GHz + 6x A55 @ 1.73GHz

Adreno 620 GPU

7nm



They don't match with previously leaked specs by @SuggestPhone, cause I've extracted these specs from a document.🙄