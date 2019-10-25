Pixel 4臉部辨識將判斷眼睛是否睜開 解決閉眼也能解鎖問題

針對Pixel 4系列的臉部解鎖功能，即便在使用者閉眼情況下也能正常識別解鎖的情況，Google稍早已經確認將在未來幾個月內釋出更新。而就Google的說法，未來將會在臉部識別解鎖功能加入必須睜開眼睛的條件，才會讓識別解鎖功能順利啟用。

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不過，依照The Verge網站報導指稱，在Pixel 4系列手機某個版本中，其實已經有標示必須在眼睛睜開情況下才會進行臉部識別，但後續版本中卻取消此項條件，並且在相關說明中告知臉部識別系統可能會在使用者閉眼情況下，或是因為雙胞胎、臉譜相似的人等情況而被解開。

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若從目前情況猜測的話，或許Google原本計畫讓臉部識別系統強度更為精準，讓使用者即使在閉眼狀態下也能精準辨識臉譜資訊，但最終可能無法順利實現此項目標，因此現階段準備加回原本就有的眼睛睜開判斷條件，藉此讓臉部識別強度提升。

即便強調Face ID臉部識別系統強度，蘋果目前在新款iPhone X之後採用的臉部識別系統，基本上還是要求必須在眼睛睜開情況下才會進行識別，否則就僅能透過其他圖像或密碼等方式將手機解鎖。

而針對Pixel 4系列手機採用的臉部識別系統，Google仍有信心表示其安全性，並且說明透過照片或面具等方式都無法順利欺騙此項識別系統，但還是建議使用者同時加入必須透過密碼或圖像比對方式解鎖設定，藉此確保進一步的安全。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》