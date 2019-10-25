搶先與Google合作Pixel 4銷售 台哥大將更積極投入5G應用內容

稍早宣布在台開放銷售Pixel 4系列手機之餘，台灣大哥大預期會在近期內於台灣地區宣布攜手NVIDIA合作GeForce Now遊戲串流服務合作具體消息，預期針對接下來的5G網路服務應用持續加入更多應用內容。

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今年7月底與近80家企業進行「5G超盟」誓師大會，台灣大哥大計畫建立更大5G生態體系。此次與Google合作以資費方案形式銷售Pixel 4系列手機，台灣大哥大更期望能進一步與Google深入合作。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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而稍早由NVIDIA確定在擴大與全球電信業者合作串流遊戲服務GeForce Now服務中，更透露將在台灣地區率先與台灣大哥大合作，而台灣大哥大更預計會在下週間對外公布更具體合作細節。

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從先前宣布與各個手機品牌攜手合作，同時也與Ericsson、Nokia、VMware在內基礎建設技術業者，以及包含富士通、亞旭、狂點、全球動力、啟雲科技、國網中心、國際信任機器、寶碩財務科技、廣達、華電聯網、Garmin、GSMA在內業者，更涵蓋各類應用服務，台灣大哥大計畫在接下來的5G網路發展提供更多元的服務內容。

在此之前，台灣大哥大總經理林之晨便透露，計畫讓台灣大哥大能在數位化時代快速轉型，未來不僅是以電信業者自居，更要持續開創更多可能性，協助推動不一樣的電信業者轉型發展模式，同時也能協助台灣大哥大在更多垂直應用深入發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》