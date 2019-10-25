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搶先與Google合作Pixel 4銷售 台哥大將更積極投入5G應用內容

2019-10-25 10:19楊又肇

稍早宣布在台開放銷售Pixel 4系列手機之餘，台灣大哥大預期會在近期內於台灣地區宣布攜手NVIDIA合作GeForce Now遊戲串流服務合作具體消息，預期針對接下來的5G網路服務應用持續加入更多應用內容。

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今年7月底與近80家企業進行「5G超盟」誓師大會，台灣大哥大計畫建立更大5G生態體系。此次與Google合作以資費方案形式銷售Pixel 4系列手機，台灣大哥大更期望能進一步與Google深入合作。

而稍早由NVIDIA確定在擴大與全球電信業者合作串流遊戲服務GeForce Now服務中，更透露將在台灣地區率先與台灣大哥大合作，而台灣大哥大更預計會在下週間對外公布更具體合作細節。

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從先前宣布與各個手機品牌攜手合作，同時也與Ericsson、Nokia、VMware在內基礎建設技術業者，以及包含富士通、亞旭、狂點、全球動力、啟雲科技、國網中心、國際信任機器、寶碩財務科技、廣達、華電聯網、Garmin、GSMA在內業者，更涵蓋各類應用服務，台灣大哥大計畫在接下來的5G網路發展提供更多元的服務內容。

在此之前，台灣大哥大總經理林之晨便透露，計畫讓台灣大哥大能在數位化時代快速轉型，未來不僅是以電信業者自居，更要持續開創更多可能性，協助推動不一樣的電信業者轉型發展模式，同時也能協助台灣大哥大在更多垂直應用深入發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台灣大哥大5GPixel

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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