魅族手機發表會稱獲「低藍光認證」 機構火速回根本沒通過

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中國手機廠商魅族今天在在北京發表了一款「大螢幕娛樂手機」魅族 16T，搭載了一塊6.5英吋的 AMOLED 螢幕，解析度2232x1080，最高能達到600nit；並有更低的功耗。廠商還在發表會上表示，這款螢幕相當護眼，通過了認證機構德國萊茵低藍光認證的護眼模式。沒想到，發表會結束一個小時不到，就被認證機構狠狠的打臉。

魅族16T搭載了高通驍龍855處理器，鏡頭配置為1200萬主鏡頭+800萬像素超廣角鏡頭+500萬像素人像鏡頭，算是中高階手機。而針對大螢幕的娛樂效果，他們表示有德國萊茵低藍光認證的護眼模式。甚至也在說明書以及包裝上強調了這點。

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而我們在魅族的官網上，也可以清楚的看到他們以這個當成重要賣點：

從上面這些宣傳來看，應該沒什麼人會懷疑他們通過萊茵認證這回事。

不過，萬萬沒想到在一個小時後，中國地區的萊茵檢測認證服務官方微博就發聲明表示，珠海市魅族科技有限公司於 2019 年 10 月 23 日發佈的魅族16T產品整機，並未通過德國萊茵TÜV 的任何相關測試及認證。

「珠海市魅族科技有限公司於2019年10月23日發佈的魅族16T產品整機，並未通過德國萊茵TÜV 的任何相關測試及認證，魅族16T的發布會、官網、產品包裝上標註的認證信息也均未獲得德國萊茵TÜV官方授權，我們將進一步採取法律手段處理該問題。」

目前魅族尚未發表任何回應，不過，在發表會上才宣稱獲得認證，馬上就被認證機構跳出來打臉，並說網站上宣傳的認證訊息都沒有獲得官方授權，這對於一個手機廠商來說，是非常尷尬的一件事，而且魅族也算是在中國不小的手機廠商，如何解釋為何會發生這個問題，恐怕是他們需要小心處理的一個事件。

新聞來源：cnbeta

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》