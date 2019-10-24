華為螢幕可凹折手機Mate X確認11月中國市場銷售 並同步揭曉Mate Xs
如先前傳聞，華為稍早在深圳發表會上終於確認，旗下首款螢幕可凹折手機Mate X將在11月15日開放銷售，將以人民幣16999元價格上市銷售，換算成新台幣售價約為73500元。
而除了宣布Mate X正式上市消息，華為更宣布推出換上Kirin 990 5G處理器的Mate Xs，外型設計雖然與Mate X相同，但在相機功能則採用符合徠卡認證的四鏡頭設計，分別對應4000萬畫素主鏡頭、800萬畫素長焦鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭，以及3D ToF鏡頭，其中更支援ISO 204800感光值，以及高達45倍的混合變焦 (3倍光學、30倍數位變焦)與2.5公分近拍，本身支援光學、電子混合防震設計。
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不過，相比Mate X將在11月15日於中國市場銷售，Mate Xs則要等到2020年3月才會上市，預期會等到MWC 2020才會公布實際售價與上市時間。
除了宣布Mate X與Mate Xs上市消息，華為也確認先前公布的虛擬實鏡頭戴裝置VR Glass將在12月開放銷售，建議售價為人民幣2999元。
VR Glass採貼近一般眼鏡形式設計，重量僅166公克，並且支援折疊收納，厚度也僅有2.66公分，並且對應0-700度裸視視力配戴使用，支援55mm-71mm眼距，另外也能藉由遮光面罩減少側光影響虛擬實境呈現。
使用部分支援連接手機使用，對應3200 x 1600解析度、1058 PPI顯示密度與90度視角，另外也支援70/90Hz畫面更新率，並且支援3D音效、IMAX虛擬螢幕輸出，更提供超過3萬小時的虛擬實境影片、3大虛擬實境直播平台，以及超過100款虛擬實境遊戲，或是支援超過數千款電腦端虛擬實境遊戲。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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