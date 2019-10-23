請男友拍美照慘變「斷頭女」 網驚：大師級作品

2019-10-23 20:49 聯合新聞網 綜合報導



女網友請男友拍美照慘變「斷頭女」。 圖／取自爆廢公社 分享 facebook

情侶出門遊玩不免俗要拍美照，亦或上傳社群放閃，不過女性朋友們常有一個煩惱，如果男友沒有基礎攝影技巧，拍出來的人像會毫無美感讓人崩潰，有一位「中標」的女友貼出一張自己請男友拍照的「傑作」，寫道「還沒喬好就說拍好了，回家看到照片都傻了」，網友噴笑留言「大師級作品」、「恐怖靈異照片」。

只見女子站在綠意盎然的樹前，頭直接被裁一半，上半臉雖然有臉部正面的瀏海、眉毛，但下半臉直接模糊消失，而身體卻是異常出現背面。 圖／取自爆廢公社 分享 facebook

一對情侶的女友在「爆廢公社」發文，與男友好不容易到了景點，於是請他幫忙拍照，但還沒喬好就聽到「拍好了」，成果照可見女友站在綠意盎然的樹前，頭直接被裁一半，把她的頭給像素化並位移了，仔細看還能發現人像上半臉雖然有臉部正面的瀏海、眉毛，但下半臉直接模糊消失，身體則是異常出現背面，完全違背了人體部位邏輯。

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狀況外的女友回家才看到該照片，整個人都傻了，直呼「拍這什麼鬼？豬隊友啊！我的天」，她只好安慰自己還有自拍可以用。

網友們驚嘆，「大師級作品，非常有畢卡索風格的照相技術」、「伊藤潤二新作？」 ，有不少人懷疑是什麼手機能拍成這樣，「這是修圖修壞了吧？」，不過有經驗的人一看就知道這是「按到全景惹！」，因為全景拍攝模式通常是由多個局部畫面延長鏡位，以合成一張廣角圖像，人物若是在畫面擷取過程中移動，就會出現不對接的情況，但只要善加利用這功能，還可玩出「分身術」呢！