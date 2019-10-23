iPhone真的這麼優嗎？ 網曝換機戰術：永遠用新款

2019-10-23 19:04 聯合新聞網 綜合報導



網友提問iphone真的比其他機種強嗎。美聯社 分享 facebook 除了死忠果粉外，iPhone真的比其他機種強嗎？有網友在mobile 01 貼文表示自己目前手機是用iPhone 6，已經用了4年多，只要主機板一熱，螢幕就出現觸碰不良的情況，送店面維修時，店員告訴原po說iPhone真的是比較耐用，更建議要換新機也是買iPhone，原po納悶的提問網友說如果要換新機時，是要繼續買iPhone 還是別的品牌手機。怎知po文引出專業網友提供「換機戰術」，可以一直換到新機用。

原po在文中表示，自己買的第一支智慧手機是安卓機，用兩年就掛了。接者換iPhone 6，目前用了四年四個月，沒大毛病，只有主機板過熱，螢幕就會出現觸碰不良的問題。送修時，店員告訴他I phone還是比較耐用，如要換新手機，建議續用iPhone系列。原po表示他身邊的朋友用其他廠牌的手機，兩年一到就換新機，讓他納悶的是其他手機是否能撐過兩年以上。

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網友看完po文後紛紛留言回應說「我的i5還能用，只是需要換個電池」、「iPhone 的壽命真的比較長，最長用到4年，安卓通常兩年就差不多了」，不過有網友忿忿不平的回應「以前安卓還在爬的時候也許有，但是現在安卓也不輸蘋果了」，po文也意外引出專業網友「換機戰術」，神回應「今天的神機是明天的拉機（垃圾），2~3年挑一支便宜旗艦機換掉就好，這次的iPhone 11就滿便宜的」。