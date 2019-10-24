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搭載無邊「瀑布屏」設計 vivo NEX 3成為首款在台上市的5G連網手機

2019-10-24 09:30楊又肇

vivo在今年9月中旬揭曉的NEX 3，稍早協同V17 Pro一同在台宣布上市消息，成為第一款在台銷售的5G連網手機

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由於此次引進台灣市場銷售的NEX 3本身即支援5G連網功能，因此成為第一款在台上市銷售的5G連網手機。但由於目前台灣地區尚未開放5G連網服務，因此僅能以現有4G網路服務連接使用。

硬體規格方面，NEX 3採用解析度為2256 x 1080的6.89吋AMOLED螢幕，強調亮度可達800 nits，並且支援100% P3與sRGB色域覆蓋率，另外也支援HDR 10顯示效果，至於玻璃方面並非採用時下流行的康寧Gorilla抗摔玻璃，而是使用德國Schott Xensation Up玻璃，同樣強調抗摔防護特性。

而採用「瀑布屏」形式設計，從正面來看的話，確實能讓手機更貼近左右「無邊」的視覺感受，並且將隱藏式壓感按鍵設計於機身側邊，藉此實現高達99.6%螢幕顯示佔比。

處理器則採用Qualcomm Snapdragon 855+運算平台，台灣銷售版本配置8GB記憶體及256GB儲存容量，天線更採用可提昇收訊品質的全新設計，並且進一步讓機身下緣收窄。此次採用全尺寸螢幕設計，同樣也是因為採用升降鏡頭，以及螢幕下指紋辨識設計，其中鏡頭升降可在0.65秒內完成，而螢幕下指紋辨識感應面積也比前一款機種增加25%。

相機方面，視訊鏡頭採用1600萬畫素規格，主相機則分別採用三星ISOCELL GW1 6400萬畫素感光元件設計的主鏡頭，以及1300萬畫素、120度超廣角鏡頭，搭配同為1300萬畫素的2倍光學變焦鏡頭。而根據vivo的說法，主相機鏡頭模組設計的想法源自機械錶，但顯然不少手機廠商均先後採用此類設計。

其他部分，則包含內建AK4377A Hi-Fi音訊晶片、內建3.5mm耳機孔，另外則支援44W快充的4500mAh電池電量設計，但依然未加入無線充電功能，作業系統則是基於Android 9.0的Funtouch OS 9.1，配色名稱則以「流光之夜」稱呼。

NEX 3預計從10月23日下午3點至27日晚間11點59分於PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo！奇摩購物中心開放預購，將在10月29日正式開放銷售，建議售價為新台幣26990元。同時，vivo將額外提供在11月30日前購機登錄，就送延長保固6個月和一年內螢幕破損保固服務一次。

V17 Pro同步登台

而此次同步推出的V17 Pro，則是搭載四鏡頭主相機，搭配前置升降式雙鏡頭設計，其中主相機分別搭載4800萬畫素主鏡頭、800萬畫素120°超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及200萬畫素、4公分微距鏡頭，而視訊鏡頭則分別搭載3200萬畫素超級夜景自拍鏡頭、800萬畫素105°超廣角鏡頭與隱藏式柔光燈。

機身則採用6.44吋、20：9比例窄邊框設計的E3 Super AMOLED螢幕，搭載Qualcomm Snapdragon 675處理器、8GB記憶體與128GB儲存容量，電池則採用4100mAh容量規格，領ˋ外也搭載支援來電勿擾、遊戲子母畫面、遊戲小鍵盤、掛機模式的遊戲魔盒功能，並且與《PUBG M絕地求生》合作4D遊戲震感功能，在與玩家語音交流時，也能選擇遊戲變身模式，讓操作角色變聲。

V17 Pro預計在11月1日透過台灣大哥大直營暨特約門市，以及指定通路開賣，分別提供「流光之夜」與「琉璃白」兩款配色，建議售價為新台幣12990元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo5G手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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