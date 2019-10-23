摔到同事手機兩月後要賠2.5萬？他道出iPhone維修行才知的事

2019-10-23 19:26 聯合新聞網 綜合報導



iPhone Xs Max。 歐新社資料照 分享 facebook 一名一年級男大生暑假打工期間不小心摔到女同事蘋果手機，同事發現FACE ID功能故障，但當下沒有告知。直到兩個月離職後，該名男大生突然收到前女同事訊息，要求賠償2萬5千元，令他難以接受，雙方對峙不下甚至搬出律師，揚言走法律途徑。有曾在iPhone維修行的網友見狀忍不住發表工作經驗，告訴大家內行人才知道的事情。

男大生前（21）日在Dcard發文「摔到同事手機 兩個月後才說壞了 要我賠兩萬五」，描述他暑假打工時，有位女同事把iPhone Xs Max放收銀台旁充電，他經過時不慎扯到充電線，iPhone直接摔地，「當下我道完歉之後她也說沒事了，之後事情就不了了之」。

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不過，兩個月後男大生離職，才被告知FACE ID功能壞掉了，因為心有愧疚所以繼續關心對方情況，卻演變成前女同事男友出面要求賠償2.5萬元，原因是詢問蘋果原廠後只有兩種選擇，一為換整新機，二為自己認賠，於是決定要拿舊機換貼2.5萬元。

文章一出引發熱議，網友們狂批前女同事是來坑錢的，於是隔日被撻伐的前女同事也在Dcard另發一篇文章「事實的全委？」，還原事發現場表示，她負責收銀，男大生是內場人員，當下有另一位同事洗完菜地上全是水，手機被摔到地上，卻因為忙著接客人沒空把手機撿起來，過了幾分鐘才撿起確認FACE ID已無法使用了。

前女同事亮出對話紀錄解釋，這事件全店都知道，男大生也有跟店長回覆下個月領薪水可能都要賠償手機的言詞，「後續8月中已先跟男友借錢去貼換xs max，並無換新機，會在九月底告知該原po，是因為店內同事一直詢問我手機下文及該原po有無表示，並一直提醒該原po已要離職，討論後都覺得需索賠費用才因此告知該原po」，接下來的順序才是男大生原先公布的對話紀錄。

即使真相曝光，大多數網友們仍不領情，堅持認為兩個月後才索賠太奇怪，「一個功能壞掉賠25000，去搶比較快」，也有人同情前女同事「事主可能就是比較怕事，因此才拖了兩個月」，希望她能經一事長一智。

有一名曾在iPhone維修行工作的網友發表經驗「蘋果原廠只是想賣你整新機」，維修iPhone只有原廠和第三方這兩種選擇，而手機還在保固內，大家會認為拿去原廠維修就好，但真相是「蘋果只想賣你整新機！」，因為蘋果在台灣根本沒有專業的維修部門，蘋果把故障機子收進後，送去距離最近的新加坡維修部整新，再賣給下個維修的客人。

前維修行員工指出，即便第三方維修不用30分鐘就可以修好的問題，蘋果員工的話術永遠都是那一套，「你這個沒辦法修，要換整新機喔」，建議爭執的雙方可以去第三方維修詢問，單純修理FACE ID要多少錢，「我能跟你講絕對不用25000啦，但1萬塊可能要」，因為FACE ID有序號鎖定主機板，零件更換是連主機板都要換掉，但缺點就是不同店家品質不一，要慎選店家。