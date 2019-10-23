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iPhone12 Pro Max概念曝光？ 設計師揭露「四鏡頭全螢幕」樣式

2019-10-23 11:18聯合新聞網 綜合報導

德國設計師預測新一代iPhone 12 Pro Max將會出現四鏡頭、無瀏海的設...
德國設計師預測新一代iPhone 12 Pro Max將會出現四鏡頭、無瀏海的設計，電池、晶片等也都會有所升級。圖擷自Hasan Kaymak Innovations - DBHK
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今年新上市的iPhone11系列，三鏡頭成為眾所矚目的焦點，可以讓照片拍得更廣，不過接下來的iPhone12可能要再加上一顆變成四鏡頭。德國的手機概念設計者Hasan Kaymak在網站上發表iPhone12的渲染圖，其中最明顯的變化就在四鏡頭與「無瀏海」的全螢幕設計。

15日Hasan Kaymak的網站上發表對iPhone 12 Pro Max預測，照片中的iPhone 除了原本的三鏡頭外，又再配上一顆小的ToF（飛時測距）鏡頭，將可以掃描被攝物的立體模型，方便3D列印。前鏡頭將被隱藏在螢幕底下，達成「無瀏海」的全螢幕設計。

手機內部則將裝上快取空間有8GB的A14晶片與6000mAh石墨烯電池，相比上一代的4GB及3500mAh，規格都有明顯升級。儲存空間更是直接翻倍達1TB，帶給使用者更快速的使用體驗。

先前Hasan Kaymak就曾預測過iPhone 11系列可能的設計，顏色雖然不同，但卻預測出三鏡頭的部分。然今年推出的iPhone11系列，拍照上有嚴重的耀光問題，蘋果公司不知是否會對此變更設計，iPhone12的真面目最快也得等明年才能知曉。

iPhone三鏡頭3D列印
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