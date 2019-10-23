Pixel 4的「雙重曝光」與「動態HDR」功能 Google確認將不下放
雖然確認Pixel 4系列手機的天體攝影功能將會下放給Pixel 3系列與Pixel 3a系列，但Google稍早則是證實雙重曝光控制與動態HDR拍攝效果僅在Pixel 4系列手機提供。
依照Made by Google官方Twitter頁面透露說法，由於雙重曝光控制與動態HDR拍攝效果必須仰賴Pixel Neural Core輔助運算，因此現階段僅支援Pixel 4系列手機使用。
而從Google回應說法，或許也能確認新款Pixel Neural Core運算元件，與先前在Pixel 3系列搭載的Pixel Visual Core運算元件採取不同架構設計，因此在Pixel 3系列手機無法以即時運算效能驅動雙重曝光控制與動態HDR拍攝效果，而不具備輔助運算元件的Pixel 3a系列手機自然也無法使用。
Hi Mahfooz, Dual Exposure Controls and Live HDR+ require low-level capabilities in the hardware that are only available on Pixel 4, so they will not be available on older Pixel devices.— Made by Google (@madebygoogle) October 21, 2019
雙重曝光控制與動態HDR拍攝效果是在使用者操作拍攝功能時，可直接在螢幕上直接點按控制整體曝光與動態對比效果，同時讓手機能即時調整正確的HDR顯示效果，甚至能即時校正白平衡表現。
在此之前，Google也表示不少應用功能均取決於硬體差異，例如必須使用輔助運算元件的相機功能，或是人工智慧技術應用，因此讓部分Pixel系列手機功能僅為獨佔，無法開放給其他Android手機使用。
但從Pixel 3a系列手機的情況來看，實際上部分應用功能即便沒有輔助運算元件進行加速，依然可以順利完成諸如極致夜拍等功能，差別只是在於整體運算速度是否令人滿意，以及能否在短時間內完成運算。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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