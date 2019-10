Pixel 4的「雙重曝光」與「動態HDR」功能 Google確認將不下放

雖然確認Pixel 4系列手機的天體攝影功能將會下放給Pixel 3系列與Pixel 3a系列,但Google稍早則是證實雙重曝光控制與動態HDR拍攝效果僅在Pixel 4系列手機提供。

依照Made by Google官方Twitter頁面透露說法,由於雙重曝光控制與動態HDR拍攝效果必須仰賴Pixel Neural Core輔助運算,因此現階段僅支援Pixel 4系列手機使用。

而從Google回應說法,或許也能確認新款Pixel Neural Core運算元件,與先前在Pixel 3系列搭載的Pixel Visual Core運算元件採取不同架構設計,因此在Pixel 3系列手機無法以即時運算效能驅動雙重曝光控制與動態HDR拍攝效果,而不具備輔助運算元件的Pixel 3a系列手機自然也無法使用。

