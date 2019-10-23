DXOMARK評測結果出爐 Pixel 4系列主相機得分與Mate 20 Pro相同

DXOMARK稍早釋出針對Google日前揭曉的Pixel 4系列手機相機評測結果，其中主鏡頭部分獲得評分達112分，等同華為去年推出的Mate 20 Pro獲得分數，而視訊鏡頭評分則達92分。

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相比華為今年推出的Mate 30 Pro，在此次DXOMARK評測結果中表明因為缺乏超廣角鏡頭，以及ToF鏡頭元件設計，使得Pixel 4系列手機在測試過程中少了一些加分優勢，因此相比其他搭載三鏡頭或四鏡頭的手機，在超廣角拍攝場景或是更進一步的景深拍攝效果相對失利。

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不過，DXOMARK仍認為Pixel 4系列手機在諸如超高解析拍攝，以及動態影片拍攝都能有不錯表現，同時在自動對焦表現也相當突出，另外在曝光表現與色彩演示也都能呈現正確表現，即便是在室內拍攝戶外景象，Pixel 4系列手機仍可保留清晰暗影細節，但相比三星Galaxy S10 5G版本的拍攝表現，則在高光部分顯得有些過曝。

而在戶外拍攝表現方面，Pixel 4系列手機可以保留正確白平衡表現與色彩表現，同時也能保留正確人像膚色，但如果處於背光情況下，雖然可讓影像維持清晰細節，但相對也讓噪點增加。同時在人工智慧技術加持之下，更讓Pixel 4系列手機在遠焦變焦拍攝細節獲得改善，只是相比透過真實光學變焦形式拍攝的鏡頭解像表現，在細節呈現上可能還是會有落差。

至於在夜間拍攝表現部分，DXOMARK表示Pixel 4系列手機無論是否開啟閃光燈都能獲得不錯的拍攝表現，但若與華為P30 Pro的夜間低光拍攝表現比較，後者仍有較顯著的拍攝效果。

當然，DXOMARK評測分數依然只能作為參考，畢竟Pixel 4系列手機在整體得分有部分因素是少了超廣角鏡頭等設計，因此無法獲得額外計分，並不代表Pixel 4系列手機實際表現。從先前Google說明中，Pixel 4系列手機標榜可以拍下銀河繁星景象，其實就已經相當驚人，而未來更計畫透過軟體更新方式持續強化相機拍攝表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》