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動手玩／解像能力達6400萬畫素的性價比怪獸realme XT

2019-10-23 10:03楊又肇

標榜在同等級規格超越的realme，日前已經先在中國市場以realme X2名稱推出的性價比怪獸realme XT，此次在台灣市場引進版本也維持相同名稱，並且標榜採用解像能力高達6400萬畫素的三星ISOCELL Bright GW1感光元件打造主相機鏡頭，並且配置長焦、超廣角與景深鏡頭，構成四鏡頭主相機設計，藉此對應各類拍攝需求。

realme XT
realme XT
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硬體規格方面，realme XT採用水滴造型設計的螢幕設計，並且搭載Qualcomm Snapdragon 712處理器，配合8GB記憶體與128GB儲存容量，以及3500mAh電池容量，機身同樣維持窄邊框與更大顯示佔比設計，讓使用者能在相對輕巧機身獲得大尺寸螢幕使用體驗，另外也能維持一定電池續航表現。

而此次搭載的6400萬畫素主相機鏡頭，則是採用三星ISOCELL Bright GW1感光元件，在一般拍攝模式下是藉由4組像素合併，讓每單位畫素感光面積增加，藉此讓影像整體進光量提昇，並且透過1600萬畫素規格記錄影像。而當使用者有需求時，亦可透過相機功能選項切換，藉此記錄更高解析度的影像內容，最高可對應拍攝9216 × 6912解析度影像。

採水滴造型螢幕設計
採水滴造型螢幕設計
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包含6400萬畫素鏡頭在內構成的主相機設計
包含6400萬畫素鏡頭在內構成的主相機設計
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其他鏡頭則分別對應800萬畫素、119°設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素、支援4公分近拍的200萬畫素微距鏡頭，配合6400萬畫素、f/1.8光圈的主相機鏡頭形成四鏡頭組合主相機設計，藉此對應絕大多數的拍攝需求，而視訊鏡頭則採用1600萬畫素規格，同樣支援美顏及景深人像拍攝模式。

硬體方面，realme XT配置6.4吋、Full HD+解析度的Super AMOLED螢幕，顯示佔比達92.1%，搭配Goodix 3.0螢幕下指紋解鎖，並且採用Qualcomm Snapdragon 712處理器，台灣地區將推出搭配8GB記憶體，以及128GB儲存容量規格，電池容量則為4000mAh，支援20W充電功率的VOOC 3.0閃充技術。

作業系統則採用基於Android 9.0的ColorOS 6.0版本，並且搭載Hyperboost 2.0與Game Boost 2.0功能，讓使用者能分別透過Frame Boost、Touch Boost技術減少73.7%遊戲執行延遲，並且提昇觸控反應時間，另外藉由此次採用UFS 2.1儲存元件加快資料存取速度，同時也能在遊戲執行過程避免來電等干擾。

此次採用銀翼白配色
此次採用銀翼白配色
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換上USB-C連接埠，同時保留3.5mm耳機孔設計
換上USB-C連接埠，同時保留3.5mm耳機孔設計
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大小恰好適合單手持握
大小恰好適合單手持握
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實際拍照表現：1600萬畫素

6400萬畫素：

原尺寸：中央10%裁切：

1600萬畫素對比6400萬畫素：

1600萬畫素：6400萬畫素：

realme XT實際開箱

realme XT盒裝
realme XT盒裝
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內容物一覽：附上透明保護殼，以及支援快充的充電頭
內容物一覽：附上透明保護殼，以及支援快充的充電頭
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實際安裝保護殼的模樣
實際安裝保護殼的模樣
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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