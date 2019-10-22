親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

我很醜但很有用！人造皮膚手機殼 新觸控輸入模式

2019-10-22 17:29INSIDE

比起冷冰冰的科技行動裝置介面，人體皮膚是人與人互動方式一環，設計者把程式寫進人造皮膚裡以檢測不同手勢，包括：搔癢、戳、捏等動作，並將這些手勢與使用者的情感連結。

▲Photo Credit: 擷取自官網介紹影片
▲Photo Credit: 擷取自官網介紹影片
分享

看過用人造皮膚做成的手機外殼嗎？雖然它看起來或許有點令人毛骨悚然，但其實大有可為，可望為行動裝置帶來新的觸控輸入方法。

根據 Digital Trends 報導，這項研發構想來自法國巴黎電信公司（Telecom ParisTech）成員 Marc Teyssier，因為他一直希望可以「捏」自己的手機，因此與法國索邦大學（Sorbonne Université）人機互動研究團隊以及法國國家科學研究中心（CNRS）合作，開發出人造皮膚手機殼

Marc Teyssier 將之稱為「Skin-On 介面」（Skin-On Interfaces），他認為比起冷冰冰的科技行動裝置介面，人體皮膚是人與人互動方式一環，因此把程式寫進人造皮膚裡以檢測不同手勢，包括：搔癢、戳、捏等動作，並將這些手勢與使用者的情感連結。

如果輕按人造皮膚，代表使用者希望引起手機注意、喚醒手機等；如果緊握人造皮膚，代表使用者正在生氣。這些感測原理是透過在由矽組成的表皮和皮下層之間，置入一層可彈性伸展的銅線，銅線被做成類似人的皮膚，當使用者施力在人造皮膚上時，壓力的變化就會改變系統電荷。

Marc Teyssier 坦承，在開發這項產品前，並沒有先思考未來能用在何種應用程式上，他只是在目前多數科技產品外貌大同小異情況下，嘗試推出擬人化裝置。Marc Teyssier 同時也是手指機器人 MobiLimb 開發團隊一員，MobiLimb 可以外接在一般智慧型手機上，讓手機像手指一樣爬行，當有訊息或來電時也會「輕撫」使用者的手。

除了把人造皮膚做成手機殼，這個法國團隊也將人造皮膚用在電腦觸控板或智慧手錶的腕帶。未來，團隊也希望把人造皮膚變得更真實，例如：讓表皮有毛髮、體溫，甚至會隨著外界變化而出汗、冒雞皮疙瘩等。

雖然光憑想像就覺得有點毛骨悚然，但不可忽視的是，這樣的科技發明真的是在挑戰所謂的典型人機互動介面啊！

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

智慧型手機手機殼觸控

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

指紋辨識出包！三星下周更新軟體 要用戶先移除保護貼

2019-10-19 20:01

猛獸級新機登台 6400萬4鏡頭的realme XT只要八千有找

2019-10-22 18:06

遠傳5G進駐全家 來科技概念2號店搶先體驗飆速上網

2019-10-22 16:09

台灣大牽緊Google 林之晨：將再推創新服務

2019-10-21 09:39

Galaxy S10系列手機螢幕下指紋辨識再次異常？三星：將在後續修正

2019-10-20 12:49

EXODUS 1s 將是HTC第一款原生支援完整比特幣節點的手機

2019-10-20 12:49

華為螢幕可凹折手機Mate X預期在10/23進駐中國市場，可能換上新處理器

2019-10-20 12:48

除了OPPO 顯然vivo也準備採用整合5G連網功能新處理器

2019-10-20 12:48

熱門文章

市場預期16吋MacBook Pro推出 將帶動大尺寸筆電市場需求

2019-10-22 08:36

影／華為研發鴻蒙對打谷歌？ 任正非：不會替代安卓

2019-10-22 16:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top