我很醜但很有用！人造皮膚手機殼 新觸控輸入模式

比起冷冰冰的科技行動裝置介面，人體皮膚是人與人互動方式一環，設計者把程式寫進人造皮膚裡以檢測不同手勢，包括：搔癢、戳、捏等動作，並將這些手勢與使用者的情感連結。

▲Photo Credit: 擷取自官網介紹影片 分享 facebook

看過用人造皮膚做成的手機外殼嗎？雖然它看起來或許有點令人毛骨悚然，但其實大有可為，可望為行動裝置帶來新的觸控輸入方法。

根據 Digital Trends 報導，這項研發構想來自法國巴黎電信公司（Telecom ParisTech）成員 Marc Teyssier，因為他一直希望可以「捏」自己的手機，因此與法國索邦大學（Sorbonne Université）人機互動研究團隊以及法國國家科學研究中心（CNRS）合作，開發出人造皮膚手機殼。

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Marc Teyssier 將之稱為「Skin-On 介面」（Skin-On Interfaces），他認為比起冷冰冰的科技行動裝置介面，人體皮膚是人與人互動方式一環，因此把程式寫進人造皮膚裡以檢測不同手勢，包括：搔癢、戳、捏等動作，並將這些手勢與使用者的情感連結。

如果輕按人造皮膚，代表使用者希望引起手機注意、喚醒手機等；如果緊握人造皮膚，代表使用者正在生氣。這些感測原理是透過在由矽組成的表皮和皮下層之間，置入一層可彈性伸展的銅線，銅線被做成類似人的皮膚，當使用者施力在人造皮膚上時，壓力的變化就會改變系統電荷。

Marc Teyssier 坦承，在開發這項產品前，並沒有先思考未來能用在何種應用程式上，他只是在目前多數科技產品外貌大同小異情況下，嘗試推出擬人化裝置。Marc Teyssier 同時也是手指機器人 MobiLimb 開發團隊一員，MobiLimb 可以外接在一般智慧型手機上，讓手機像手指一樣爬行，當有訊息或來電時也會「輕撫」使用者的手。

除了把人造皮膚做成手機殼，這個法國團隊也將人造皮膚用在電腦觸控板或智慧手錶的腕帶。未來，團隊也希望把人造皮膚變得更真實，例如：讓表皮有毛髮、體溫，甚至會隨著外界變化而出汗、冒雞皮疙瘩等。

雖然光憑想像就覺得有點毛骨悚然，但不可忽視的是，這樣的科技發明真的是在挑戰所謂的典型人機互動介面啊！

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》