黃仁勳：隨著5G網路發展 未來邊緣運算將變得更加重要

在MWC LA 2019活動上的主題演講期間，NVIDIA執行長黃仁勳說明iPhone之所以在市場獲得成功，在於本身藉由軟體定義方式，配合多樣化的App擴展硬體應用模式，而過去在軟體方面已有相當投入發展的NVIDIA，預期也將藉由軟體定義方式帶動更大虛擬化加速運算效益。

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藉由Marvel系列作品中出現的無限寶石為例，黃仁勳表示在結合AI、GPU、Smart NIC、Cloud Native、EGX，以及5G vRAN六項技術應用，將能帶動龐大的Smart Everything連接發展，進而催生物聯網、人工智慧、3D內容，以及混合實境等應用。

從過去以來，NVIDIA便持續扮演以GPU為骨幹，提供各類虛擬化、加速運算平台應用方案的角色，同時不僅在GPU等硬體持續發展，相對地也持續提供諸如CUDA等軟體應用資源，同時也針對各類應用提供合適開發工具，例如此次公布的Jarvis Multimodal AI開發工具、Isaac開發工具，以及藉由雲端平台協同運算的混合實境開發工具，而先前更藉由GPU技術加快人工智慧技術應用，同時也讓遊戲產業能有更大發展空間。

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藉由蘋果iPhone產品為例，黃仁勳也強調NVIDIA其實也是藉由軟體定義方式，讓旗下硬體產品能有更多元發展應用，並且能帶動更大運算加速成長。配合同樣以軟體定義為主要發展的5G網路，NVIDIA預期也將能以軟硬體整合方式，加上5G網路充足傳輸效率及頻寬吞吐量表現，實現諸如人工智慧、物聯網、車聯網、智慧城市，乃至於混合實境在內邊緣運算應用佈署。

黃仁勳表示，在未來5G網路時代將會有更龐大的數據量流通應用，因此配合5G網路連接傳輸特性，搭配各類邊緣運算資源讓這些數據能被最佳化應用，將會成為日後市場競爭關鍵。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》