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三款realme四鏡頭主相機猛獸手機登台 主打6400萬畫素超高解像力

2019-10-22 22:02楊又肇

先前接連在印度及中國市場推出多款搭載四鏡頭主相機設計的手機產品後，realme今日 (10/22)在台灣一口氣宣布推出包含realme 5、realme 5 Pro，以及realme XT三款新機，並且分別以電量猛獸、疾速猛獸與鷹眼猛獸稱呼，同時也推出與知名DJ Alan Walker一同研發的realme Buds Wireless頸掛藍牙耳機在內配件產品。

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由於本身產品藉由Powered by OPPO形式，不僅在產品上共享OPPO品牌技術資源與供應鏈，更在台灣地區透過OPPO管道提供產品售後服務，realme台灣市場商務長鍾湘偉不僅強調計畫在今年底前打進台灣銷售品牌前10名順位，同時也計畫藉由「敢越級」產品理念開創全新發展機會。

而此次在台推出的realme 5、realme 5 Pro，以及realme XT，均採四鏡頭主相機設計，同時也均採水滴瀏海造型螢幕設計，其中realme 5採用6.5吋IPS螢幕規格，搭載Qualcomm Snapdragon 665處理器，realme 5 Pro則採用6.3吋設計，處理器採用Snapdragon 712，至於realme XT則採用6.53吋螢幕設計，處理器同樣採用Snapdragon 712規格。

realme 5將主打本身高達5000mAh電池容量，最長待機使用時間可達29.9天，主相機則採1200萬畫素、f/1.8光圈規格設計，而realme 5 Pro則主打4800萬畫素、Sony IMX 586感光元件設計的主相機鏡頭，並且支援8GB記憶體、UFS 2.1儲存元件與Hyper Boost 2.0技術等同等級超越效能設計。

至於realme XT更是在效能表現之外，主打採用高達6400萬畫素的三星ISOCELL Bright GW1感光元件，大幅提昇解像能力的主相機鏡頭，另外則同樣搭配800萬畫素、119°設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素、支援4公分近拍的微距鏡頭，但處理器仍維持採用Snapdragon 712，並未像中國銷售版本更名為realme X2，同時換上Snapdragon 730G處理器。

realme 5與realme 5 Pro的視訊鏡頭則分別為1300萬畫素、1600萬畫素，而realme XT的視訊鏡頭則與realme 5 Pro一樣是1600萬畫素規格。

realme 5

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realme 5 Pro

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realme XT

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新款旗艦手機realme X2 Pro預計12月登台

建議售價方面，realme 5將推出3GB記憶體+32GB儲存容量，以及4GB記憶體+128GB儲存容量兩種版本，建議售價分別為新台幣4490元與5990元，分別提供電晶紫、電晶藍兩款配色。realme 5 Pro則僅提供8GB記憶體+128GB儲存容量版本，建議售價為7490元，提供光鑽綠、光鑽藍兩款配色，而realme XT同樣僅提供8GB記憶體+128GB儲存容量版本，建議售價為新台幣7990元，分別提供星圖藍、銀翼白兩款配色。

三款新機都會在10月25日開放銷售，並且將以realme XT率先在PChome 24h購物、 momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城、東森購物網、myfone購物開放銷售，並且在首賣日購機加贈realme Buds Wireless頸掛藍牙耳機，電信通路則預計在11月1日起於中華電信、台灣之星及亞太電信搭配資費方案銷售。

realme 5與realme 5 Pro則預計在11月1日起陸續開賣，除了延續與上述電商平台合作銷售，realme 5 Pro將由台灣大哥大獨家銷售，realme 5 3GB記憶體+32GB儲存容量版本則由台灣大哥大、台灣之星、亞太電信販售，4GB記憶體+128GB儲存容量版本將由中華電信獨家銷售。

此外，realme也透露旗下第一個品牌專櫃將於11月4日進駐台北信義威秀，11月15日則將接續進駐文心秀泰，接下來也將持續擴展台灣線下通路，讓消費者能就近體驗realme手機特色。

日前已經對外揭曉的realme品牌首款旗艦手機realme X2 Pro，確定會在12月正式在台上市，詳細消息則預計在後續對外公布。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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