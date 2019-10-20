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EXODUS 1s 將是HTC第一款原生支援完整比特幣節點的手機

2019-10-20 12:49楊又肇

HTC稍早宣布推出第一款原生支援完整比特幣節點的智慧型手機，同時也是旗下第二款支援區塊鏈技術的手機產品。

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在此之前，HTC便已經透露準備再推出另一款區塊鏈手機，同時先前也有消息指稱HTC計畫推出一款入門規格新機，顯然就是此次對外揭曉的EXODUS 1s。

硬體規格方面，HTC EXODUS 1s將採用18:9顯示比例、5.7吋螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 435處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，另外則搭載3000mAh電池容量，相機則分別採用內建 LED 閃光燈的1300萬畫素前相機，以及支援相位偵側自動對焦 (PDAF)的1300萬畫素主相機，本身對應4G+3G連網設計，並且以去年推出的入門機種Desire 12s為基礎。

依照HTC說明，EXODUS 1s將是第一款原生支援完整比特幣節點的智慧型手機，其中包含可加速使用者取得通用基礎金融工具，讓使用者在手機上即可完成虛擬貨幣購買、出售、發送、接收、借出和借用，另外也能在手機上執行完整比特幣節點，針對比特幣區塊鏈應用提供安全性支援。

而HTC計畫日後也開放先前推出的EXODUS 1也能取得比特幣完整節點功能，將於後續公布詳情。

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除此之外，相比先前推出的EXODUS 1，這次對外揭曉的EXODUS 1s更以平價規格打造，藉此吸引更多用戶族群。HTC預計以新台幣5990元價格銷售，另外也能以等值比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、萊特幣 (LTC)、幣安幣 (BNB)、比特現金 (BCH)等虛擬貨幣價格購買。

EXODUS 1s將在奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、義大利、拉脫維亞、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等地區推出，未來也計畫在更多市場銷售。

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各地區建議售價分別如下：

  • 歐洲地區 (歐元或等值區塊鏈貨幣): €219

  • 台灣 (新台幣或等值區塊鏈貨幣): $5990

  • 沙烏地阿拉伯 (等值區塊鏈貨幣): SAR 739

  • 阿拉伯聯合大公國(等值區塊鏈貨幣): AED 729

HTC 首席去中心化長陳信生表示：「EXODUS 致力於賦予使用者完全的權力。先前 我們讓使用者真正擁有自己的金鑰，現在則能更進一步讓使用者可以執行自己的完整比特幣節點，我們讓使用者取得通用金融工具；擁有這套工具，就像您口袋裡擁有了瑞士銀行。完整節點是維持比特幣交易網路穩定及可信任的關鍵要素，而我們降低了個人執行節點的進入門檻，只要用一台電腦，也就是我們的手機，就能在全球比特幣網路參與各項交易與區塊的傳播，這正是點對點現金系統的基本和意義所在。」

此外，目前儲存完整的比特幣帳本約為 260GB，每年並會以 約60GB 的速度持續增長。使用者可以將完整的比特幣帳本儲存在 SD 記憶卡上 (需另購置約 400GB 以上容量的SD card)，這樣使用者不再需要中心化的第三方服務，即可驗證和轉送交易。

雖然建議使用者在執行完整節點時連接 Wifi 並插上電源，但也可以在移動時使用。

HTC EXODUS團隊表示，未來將會持續傾聽社群意見強化區塊鏈應用體驗，同時也強調擁有完整節點才能完全實現比特幣隱私、去信任化的最佳方式，而完整節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣瑞士虛擬貨幣

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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