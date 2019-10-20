EXODUS 1s 將是HTC第一款原生支援完整比特幣節點的手機

HTC稍早宣布推出第一款原生支援完整比特幣節點的智慧型手機，同時也是旗下第二款支援區塊鏈技術的手機產品。

分享 facebook

在此之前，HTC便已經透露準備再推出另一款區塊鏈手機，同時先前也有消息指稱HTC計畫推出一款入門規格新機，顯然就是此次對外揭曉的EXODUS 1s。

硬體規格方面，HTC EXODUS 1s將採用18:9顯示比例、5.7吋螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 435處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，另外則搭載3000mAh電池容量，相機則分別採用內建 LED 閃光燈的1300萬畫素前相機，以及支援相位偵側自動對焦 (PDAF)的1300萬畫素主相機，本身對應4G+3G連網設計，並且以去年推出的入門機種Desire 12s為基礎。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

依照HTC說明，EXODUS 1s將是第一款原生支援完整比特幣節點的智慧型手機，其中包含可加速使用者取得通用基礎金融工具，讓使用者在手機上即可完成虛擬貨幣購買、出售、發送、接收、借出和借用，另外也能在手機上執行完整比特幣節點，針對比特幣區塊鏈應用提供安全性支援。

而HTC計畫日後也開放先前推出的EXODUS 1也能取得比特幣完整節點功能，將於後續公布詳情。

分享 facebook

除此之外，相比先前推出的EXODUS 1，這次對外揭曉的EXODUS 1s更以平價規格打造，藉此吸引更多用戶族群。HTC預計以新台幣5990元價格銷售，另外也能以等值比特幣 (BTC)、以太幣 (ETH)、萊特幣 (LTC)、幣安幣 (BNB)、比特現金 (BCH)等虛擬貨幣價格購買。

EXODUS 1s將在奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、義大利、拉脫維亞、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等地區推出，未來也計畫在更多市場銷售。

分享 facebook

各地區建議售價分別如下：

歐洲地區 (歐元或等值區塊鏈貨幣): €219

台灣 (新台幣或等值區塊鏈貨幣): $5990

沙烏地阿拉伯 (等值區塊鏈貨幣): SAR 739

阿拉伯聯合大公國(等值區塊鏈貨幣): AED 729

HTC 首席去中心化長陳信生表示：「EXODUS 致力於賦予使用者完全的權力。先前 我們讓使用者真正擁有自己的金鑰，現在則能更進一步讓使用者可以執行自己的完整比特幣節點，我們讓使用者取得通用金融工具；擁有這套工具，就像您口袋裡擁有了瑞士銀行。完整節點是維持比特幣交易網路穩定及可信任的關鍵要素，而我們降低了個人執行節點的進入門檻，只要用一台電腦，也就是我們的手機，就能在全球比特幣網路參與各項交易與區塊的傳播，這正是點對點現金系統的基本和意義所在。」

此外，目前儲存完整的比特幣帳本約為 260GB，每年並會以 約60GB 的速度持續增長。使用者可以將完整的比特幣帳本儲存在 SD 記憶卡上 (需另購置約 400GB 以上容量的SD card)，這樣使用者不再需要中心化的第三方服務，即可驗證和轉送交易。

雖然建議使用者在執行完整節點時連接 Wifi 並插上電源，但也可以在移動時使用。

HTC EXODUS團隊表示，未來將會持續傾聽社群意見強化區塊鏈應用體驗，同時也強調擁有完整節點才能完全實現比特幣隱私、去信任化的最佳方式，而完整節點同時也是保障比特幣未來發展的關鍵。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》