Galaxy S10系列手機螢幕下指紋辨識再次異常？三星：將在後續修正
三星在今年上半年推出年度旗艦手機Galaxy S10系列之後，隨即就有消費者反應表示貼上坊間銷售的螢幕保護貼，反而造成手機螢幕下指紋解鎖功能異常情況，當時三星就曾回應說明將會透過韌體更新進行改善。不過，近期又有消費者對此向三星表示抗議，同樣也是因為螢幕保護貼影響螢幕下指紋解鎖功能。
就路透新聞報導指稱，此次因為保護貼影響解鎖功能的情況，不是無法正常解鎖，反而是未預先註冊的指紋也能順利解開手機上鎖介面，幾乎讓指紋保護功能失效。
三星在後續回應中確認此項問題，同時也表示將會透過後續更新改善此類問題。
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現階段暫時還無法確認是否因為更早之前的韌體更新影響上鎖問題，或是因為其他因素造成指紋辨識結果異常，導致所有未註冊的指紋都能完成解鎖。
目前三星建議使用者可以先變更手機防護方式，例如改用密碼，或是圖像解鎖模式，暫時避免透過指紋辨識進行解鎖。至於日前推出的Galaxy Note 10系列則似乎尚未有此類問題，但也可能只是尚未有災情發生。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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