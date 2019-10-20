除了OPPO 顯然vivo也準備採用整合5G連網功能新處理器

除了先前OPPO表明將會搶下Qualcomm預計年底前推出整合5G連網晶片的新款Snapdragon 700系列處理器，目前從Geekbench相關數據顯示，此款處理器型號有可能是SM7250，但暫時仍未確認處理器具體名稱。

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而從Geekbench數據內容顯示為一款vivo型號為1907A的手機裝置，將採用8GB記憶體與Android 10作業系統，或許同樣會在年底以前公布。

在相關數據內，顯示Qualcomm此款處理器採用一組Arm Cortex-A76架構、運作時脈為2.36GHz，以及一組同為Arm Cortex-A76架構、運作時脈在2.32GHz的大核設計，另外則配置六組Arm Cortex-A55架構、運作時脈為1.73GHz的小核設計，並且搭配Adreno 620 GPU。

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不過，相關效能雖然在單核運算表現比起Snapdragon 730提昇，但在多核運算表現卻明顯下降，因此有可能與處理器設計仍未做最佳化有關。

就先前Qualcomm說明，整合旗下5G連網晶片的Snapdragon 700系列處理器，最快會在今年年底推出，同時接下來也會陸續推出整合5G連網晶片的Snapdragon 800系列處理器，以及全新Snapdragon 600系列處理器。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》