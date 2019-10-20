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華為螢幕可凹折手機Mate X預期在10/23進駐中國市場，可能換上新處理器

2019-10-20 12:48楊又肇

先前有消息指稱華為首款螢幕可凹折手機Mate X將在今年10月底於中國市場推出，而稍早再有說法指稱此款手機將會在10月23日正式宣佈上市消息，甚至還準備推出換上Kirin 990 5G版本處理器規格。

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原先在2月的MWC 2019發表時，華為表示螢幕可凹折手機Mate X將採用Kirin 980，搭配獨立運作的5G聯網晶片Balong 5000，但在後續的IFA 2019期間公布旗下首款整合5G聯網晶片的Kirin 990處理器之後，華為或許將會將此款率先用於Mate 30系列手機的處理器，同樣應用在準備推出的Mate X。

不過，目前華為方面暫時尚未確認Mate X具體上市時間，但相關消息已經傳出華為計畫在10月23日推出此款螢幕可凹折手機。

從實際凹折模式來看，Mate X採用與三星Galaxy Fold截然不同凹折方向設計，並且採用中國京東方供應軟性螢幕，而非採用柔宇或其他軟性螢幕供應廠商提供產品。

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尺寸部分，Mate X攤開後的螢幕面積為8吋，採8:7.1顯示比例，折疊後的螢幕尺寸分別為6.6吋與6.3.8吋，分別對應19.5:9與25:9顯示比例，而在機身凹折部分的Falcon Hinge機構則是透過超過100組元件構成。

相機元件部分，則是配置在機身側面，並且採取三鏡頭相機設計，分別對應雙前置視訊鏡頭與主相機鏡頭，並且採徠卡認證規格，同時可配合螢幕顯示取景，或是進行自拍等應用。

另外，華為也在機身側面搭載獨立電源按鍵，並且與指紋辨識器整合，而整體設計也將維持更加平整凹折疊合表現，讓此款手機疊合後的縫隙變小。

在此之前，Mate X公布售價為2299歐元，換算成新台幣約為8萬元左右。而為了避免螢幕刮傷，華為也針對Mate X提供專屬皮革保護套，強調在使用過程不會影響機身開合、凹折使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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