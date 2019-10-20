華為螢幕可凹折手機Mate X預期在10/23進駐中國市場，可能換上新處理器

先前有消息指稱華為首款螢幕可凹折手機Mate X將在今年10月底於中國市場推出，而稍早再有說法指稱此款手機將會在10月23日正式宣佈上市消息，甚至還準備推出換上Kirin 990 5G版本處理器規格。

分享 facebook

原先在2月的MWC 2019發表時，華為表示螢幕可凹折手機Mate X將採用Kirin 980，搭配獨立運作的5G聯網晶片Balong 5000，但在後續的IFA 2019期間公布旗下首款整合5G聯網晶片的Kirin 990處理器之後，華為或許將會將此款率先用於Mate 30系列手機的處理器，同樣應用在準備推出的Mate X。

不過，目前華為方面暫時尚未確認Mate X具體上市時間，但相關消息已經傳出華為計畫在10月23日推出此款螢幕可凹折手機。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從實際凹折模式來看，Mate X採用與三星Galaxy Fold截然不同凹折方向設計，並且採用中國京東方供應軟性螢幕，而非採用柔宇或其他軟性螢幕供應廠商提供產品。

分享 facebook

尺寸部分，Mate X攤開後的螢幕面積為8吋，採8:7.1顯示比例，折疊後的螢幕尺寸分別為6.6吋與6.3.8吋，分別對應19.5:9與25:9顯示比例，而在機身凹折部分的Falcon Hinge機構則是透過超過100組元件構成。

相機元件部分，則是配置在機身側面，並且採取三鏡頭相機設計，分別對應雙前置視訊鏡頭與主相機鏡頭，並且採徠卡認證規格，同時可配合螢幕顯示取景，或是進行自拍等應用。

另外，華為也在機身側面搭載獨立電源按鍵，並且與指紋辨識器整合，而整體設計也將維持更加平整凹折疊合表現，讓此款手機疊合後的縫隙變小。

在此之前，Mate X公布售價為2299歐元，換算成新台幣約為8萬元左右。而為了避免螢幕刮傷，華為也針對Mate X提供專屬皮革保護套，強調在使用過程不會影響機身開合、凹折使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》