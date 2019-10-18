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三星坦承Galaxy S10指紋辨識大缺陷 保護貼竟可解鎖

2019-10-18 22:52中央社 首爾18日綜合外電報導

三星手機Galaxy S10。路透社
三星手機Galaxy S10。路透社
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南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）今天坦承，該公司旗下手機Galaxy S10指紋辨識系統有重大缺陷，得以讓使用者以外的其他人解鎖，建議持有者刪除所有已登記指紋。

三星最新一起手機問題因英國「太陽報」（TheSun）近日報導曝光。一名英國婦女告訴該報，只要透過貼上螢幕保護貼及使用未登記指紋，任何人都能解開她的Galaxy S10。

報導指出，英國婦女尼爾森（Lisa Neilson）在eBay購得2.7英鎊（約新台幣106元）的廉價螢幕保護貼後，以她的右手姆指為新手機Galaxy S10登記指紋。

之後，她試圖以未登記的左手指紋進行辨識，竟然也能解鎖。她的丈夫以他的指紋解鎖也能成功，她檢視姊妹的三星手機，貼上螢幕保護貼也有同樣狀況。。

她告訴「太陽報」，這項缺陷意味任何手持她手機的人，都能使用她的金融手機應用程式（App），轉移她的資金。

對此，三星今天發布聲明表示，這項問題涉及指紋感應器解鎖裝置，該裝置將出現於特定矽膠螢幕保護貼上的立體圖樣，辨識成使用者的「指紋」。

三星建議，Galaxy Note10、Galaxy Note10+、Galaxy S10、Galaxy S10+及Galaxy S10 5G等手機持有者「刪除所有以前的指紋」，並且重新註冊資料。

三星表示：「請不要在您的裝置上使用螢幕保護貼，直到計畫於下週開始發布的軟體更新為止。」昨天，三星宣告將儘快推出一款修補工具，但未闡明修補的問題為何。

南韓純網銀KakaoBank已告訴客戶，在這項問題解決以前，不要使用指紋進入該公司行動金融系統，應使用密碼及圖案解鎖。

三星在主要產品上有一段難堪歷史，最著名的是2016年Galaxy Note 7電池爆炸事件，以致三星於全球回收該款產品，重創該公司聲譽。

今年初，三星新款可折疊螢幕手機Galaxy Fold試用者發現螢幕缺陷後，該公司將其延期上市。

南韓三星電子手機螢幕指紋辨識
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