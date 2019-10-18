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代號「Bloom」 三星計畫明年4月再推親民款螢幕可凹折手機

2019-10-18 16:06楊又肇

先前有消息指出三星計畫推出親民款螢幕可凹折手機，相關說法進一步表示此款新機預計會在2020年4月推出，並且以內部代號「Bloom」為稱

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相比第一款螢幕可凹折手機採用較高價格設計，三星預期會以更親民價格吸引更多消費市場族群購機，藉此擴展螢幕可凹折手機銷售發展機會。

在此之前，三星曾透露將使螢幕可凹折手機成為全新產品類別，預期將會列入每年例行更新產品項目，因此藉由更低價位、更親民款設計，將會成為三星接下來擴展此款產品採用市場策略。

目前暫時還無法確認三星下一款螢幕可凹折手機採用設計，先前曾有消息指稱三星計畫將S Pen應用功能帶到螢幕可凹折手機，藉此增加此賴產品使用效益。

而除了在南韓、美國、瑞士、波蘭、英國、義大利在內市場將會提供5G連網版本的Galaxy Fold，三星也計畫在尚未開通5G連網的地區銷售4G LTE連網版本，例如沙烏地阿拉伯、墨西哥、西班牙、泰國、南非、澳洲與馬來西亞銷售的Galaxy Fold都會先以4G LTE連網版本銷售，而部分國家地區如法國、俄羅斯則會同步銷售5G連網版本與4G LTE連網版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

可凹折手機三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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