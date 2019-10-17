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更便宜的S855+手機 realme X2 Pro於中國揭曉亮相

2019-10-17 09:25楊又肇

先在中國市場推出以realme XT為基礎，換上不同名稱的realme X2之後，Realme再次於近期多次預先曝光新機消息後，正式推出旗下首款採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器的旗艦手機realme X2 Pro，並且搭載支援90Hz畫面更新率的螢幕及超級閃充技術，另外也搭載包含6400萬畫素規格、支援最高20倍變焦拍攝功能的四鏡頭主相機。

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配色部分，realme X2 Pro分別推出海神藍與月神白兩款配色，同時這次也與日本著名設計師深澤直人合作，分別推出靈感來源於水泥和紅磚的大師版款式。

整體設計部分，realme X2 Pro採用6.5吋、解析度達2400 x 1080的AMOLED螢幕，並且支援HDR10+顯示效果，並且對應90Hz畫面更新率，而硬體規格分別搭載Snapdragon 855+處理器，提供6GB、8GB或12GB記憶體選項，同時提供64GB、128GB或256GB儲存容量選項，其中僅64GB容量版本採用UFS 2.1規格儲存元件，其餘均採用讀寫更快的UFS 3.0規格。

而電池容量則採用4000mAh，並且能以支援50W充電功率的SuperVOOC快充技術，強調可在遊戲執行運作下，於30分鐘內充入80%電量，同時相容9V充電規格的USB-PD或QC充電方案設計。

至於相機部分，則是分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含採用三星ISOCELL GW1感光元件設計的6400萬畫素主相機鏡頭，搭配1300萬畫素的2倍光學變焦鏡頭、115度、800萬畫素設計的超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭所構成四鏡頭相機模組，可對應5倍光學混合變焦，或是高達20倍的數位混合變焦，而前後鏡頭都支援電子防震設計，同時相比realme X2的相機模組擺放位置，realme X2 Pro採用居中擺放設計。

其餘部分則包含搭載NFC、支援杜比全景聲的雙擴音喇叭與線性震動馬達設計，另外螢幕則維持採用水滴造型的瀏海設計，並且加入使用升降鏡頭讓螢幕顯示佔比進一步提昇，支援反應速度在0.23秒內的螢幕下指紋解鎖功能。

建議售價部分，Realme X2 Pro將以人民幣2699元、2899元與3299元價格銷售，預計從即日起開放中國市場預購，而預計在11月11日才開放銷售的Realme X2 Pro大師版，則同樣以人民幣3299元價格銷售，將採用12GB記憶體與256GB儲存容量規格配置。

至於台灣市場接下來是否會開放銷售，目前realme表示不僅日前公布的realme XT，包含此次揭曉的realme X2 Pro也會規劃引進台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

realme

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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