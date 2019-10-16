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想iPhone舊換新嗎？ 1招手機健檢看舊機值不值錢

2019-10-16 13:23聯合新聞網 綜合報導

iPhone 11及iPhone 11 Pro才剛出沒多久，或許已經有不少民眾想用舊iPhone換新機，但是又擔心自己的舊手機健康狀況不佳，影響二手出售的價格，這時候，好好地檢查一下手機電力或是各種功能的狀況就很重要。3C達人Tim哥近日就在YouTube分享了一部檢查iPhone健康狀況的教學影片，讓不少人大呼真的很實用。

iOS設備測試有多種健檢選項

首先，直接在YouTube影片下方開啟「iOS設備測試助手腳本」及「電池壽命腳本」這二個連結，畫面會導向下載「捷徑」App，然後資料庫裡便會出現測試畫面的框框。

先點選iOS設備測試助手進到畫面，上方有一個類似音量播放鍵的按鈕按下去後會跳出各種功能測試的選項，裡頭除了可以查看系統版本外，其他還包了螢幕測試、閃光燈、震動馬達、聲音、麥克風、網路測試、前後鏡頭等。

Tim哥表示，列出這些的好處在於，可以知道手機現在是好的還壞的，比方說點選網路測試，如果沒有問題，系統就會跳出訊息框說明網路正常，另外如果要測試前後置鏡頭也可透過立即拍照，讓系統檢查功能是否正常。

檢查電池壽命剩多少

值得注意的是，比較進階版的測試為「電池壽命」，Tim哥指出，透過這項檢測可以得知手機電池的健康度，以及已經用了多少次的充電。使用者開啟「電池壽命」後會跳出訊息框，選擇「分析記錄」，如果是從未檢測過的人，會再出現「未發現分析歷史」。

於是使用者必須再回過頭來到iPhone>設定>隱私權設定>分析，把所有的選項變成綠色的同意，然後再選擇「分析資料」，出現一大長串密密麻麻的畫面後開始找「log」，一直將選單往下拉，拉到離最近時間的「log-aggregated…」開頭點進去，會出現整頁的程式碼。

緊接著我們必須再繼續選擇右上角的分享按鈕，將這個程式碼頁面貼進文件document、dropbox或甚至是evernote都可以，然後進去貼入的畫面點選該「log」，同樣再一次選擇右上角的分享鈕匯出，以「捷徑」App開啟該log進行分析，電池的健康度就顯示出來了，使用者也可以保存該次的分析記錄。

那麼，至底電池%以下的壽命算不健康呢？按照蘋果官方說法，電池經過500次完整充電循環後，電池蓄電量若能達到原本的80%是ok的，但如果低於80%就差不多該換電池了，如果下次想要再重新檢查電池壽命，只要照上述作法，再把時間日期最近的log拿來分析即可。

「iOS設備測試助手腳本」及「電池壽命腳本」可以分別檢測不同的功能。
「iOS設備測試助手腳本」及「電池壽命腳本」可以分別檢測不同的功能。
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打開iOS設備測試畫面，有許多選項可以進行健檢。
打開iOS設備測試畫面，有許多選項可以進行健檢。
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首次檢查電池健康狀況時，會跳出一個訊息框要求傳送log紀錄。
首次檢查電池健康狀況時，會跳出一個訊息框要求傳送log紀錄。
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log列表有許多不同日期的記錄，要知道電池最新壽命，一定要選日期時間最近的那一條...
log列表有許多不同日期的記錄，要知道電池最新壽命，一定要選日期時間最近的那一條log做分析。
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電池壽命狀態的分析結果。
電池壽命狀態的分析結果。
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蘋果iPhone 1164G 6.1吋智慧型手機。 圖／udn買東西提供
蘋果iPhone 1164G 6.1吋智慧型手機。 圖／udn買東西提供
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