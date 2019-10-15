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首款「非洲製造」手機 Mara X 和 Mara Z 將上市 售價約新台幣 5,900 元

2019-10-15 08:29聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!

若提到智慧型手機的生產地，多數人都會想到美國/韓國設計、中國製造組裝，但日前非洲盧安達的 Mara Group 集團發表兩款號稱是「非洲製造」的智慧型手機 Mara X 和 Mara Z ，這不僅使得 Mara Group 成為非洲第一家智慧手機製造商，也向全球展現非洲也有能力製造生產手機。

據報導，Mara X 和 Mara Z 是 Android 系統的智慧型手機，分別搭載 5.5 吋 與 5.7 吋 18:9 IPS 螢幕，內建 SIM 卡、雙鏡頭的主相機、指紋辨識功能及 USB-C 充電連接埠。至於處理器部分，則是 Mediatek 聯發科 MT6739 和 Qualcomm 高通 Snapdragon 435 處理器。

Mara Group 集團斥資在盧安達首都 Kigali 基加利興建智慧手機工廠，這間工廠將會 200 名員工、其中有 90% 員工都是盧安達人，每日生產約 1200 部手機。Mara Group 計畫在未來 5 年內，員工人數將擴增到 500 人，並讓盧安達的手機普及率提升 10%。

此外，為了達成「非洲製造」計畫，Mara 集團聲稱不只在非洲組裝手機，就連主機板製作到手機包裝都要在非洲完成。

只是…在非洲製造的 Mara X 和 Mara Z 比起其他同規格的手機單價更高，而這也將成未來 Mara X 和 Mara Z 兩款手機銷售時的一大挑戰。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/153374/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：Fast Company

非洲智慧型手機

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