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紅米8、8A進駐中國市場 首波5G連網手機將揭曉

2019-10-15 09:37聯合新聞網 楊又肇

先前在印度市場宣布推出紅米8手機之後，紅米很快地也在中國市場宣布此款手機上市消息，同時還加碼推出孿生機種紅米8A，甚至還預告將推出紅米品牌首款5G連網手機K30，以及紅米品牌首款採用AMD處理器設計的筆電。

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與先前在印度市場推出的紅米8相同，此次在中國市場推出的紅米8也採用6.22吋水滴造型螢幕，解析度為1520 x 720，並且採19:9顯示比例設計，其他更採用Qualcomm Snapdragon 439處理器、提供3GB或4GB記憶體，內建儲存容量則為32GB或64GB，相機則採用800萬視訊鏡頭，並且配置1200萬畫素 (廣角)、200萬畫素 (景深)規格組合的雙鏡頭主相機。

電池容量則為5000mAh，本身則支援以USB-C連接埠對應18W電池快充，另外則搭載FM廣播與紅外線控制功能。其他部分則包含採用背後指紋辨識器，外接記憶卡儲存容量最高僅支援512GB，同時內建作業系統為Android 9.0，並且搭配MIUI 10作業系統，顏色則分別推出黑、紅、藍三款設計。

至於孿生機種紅米8A，則僅差別主相機少了200萬畫素景深鏡頭，機身少了紅外線控制功能，同時藉由人臉辨識進行裝置解鎖，其餘都與紅米8相同。

紅米8
紅米8
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紅米8A
紅米8A
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建議售價部分，紅米8將以人民幣799元與899元價格銷售，紅米8A則會以人民幣699元與799元價格上市，預計從10月15日開放預購。

另外，紅米更預告接下來將準備推出旗下首款支援5G連網功能的手機產品，並且會以K30為稱，不過並未透露具體上市時間等細節，但確定將支援獨立組網與非獨立組網兩種5G網路連接模式，並且將採用螢幕雙開孔設計。

而在筆電產品部分，紅米將推出品牌旗下首款採用AMD處理器設計的筆電產品，預計會在10月21日揭曉。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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