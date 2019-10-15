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華為首款螢幕可凹折手機 10月底可能於中國上市

2019-10-15 09:50聯合新聞網 楊又肇

雖然華為消費者業務手機產品線總裁何剛日前表示，認為在品質要求情況下，華為旗下首款螢幕可凹折手機Mate X可能無法順利在11月之前推出。不過，稍早消息則是暗示Mate X最快將會在今年10月底正式上市，並且已經投入量產。

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不過，由於生產品質要求，加上螢幕可凹折手機製作難度相對較高，同時基於良率偏低因素，因此初期供貨預期不會太多，僅會以限量形式先在中國市場推出。

在三星正式在南韓，以及美國在內海外市場開始銷售螢幕可凹折手機Galaxy Fold之後，華為也計畫讓旗下螢幕可凹折手機能儘快進入市場銷售，就先前華為消費者業務執行長余承東表示，將會在今年內讓Mate X上市。

相比Galaxy Fold採用設計難度相對較高的內折設計，Mate X採用外翻凹折設計，相對在螢幕凹折曲度相對較小，同時也不用像Galaxy Fold必須針對手機闔上時，必須額外在機身配置一組外部螢幕，結構上相對簡單。

但由於螢幕無論張開，或是闔上均處於外部使用模式，因此相對更容易讓可凹折螢幕受損，因此為了避免螢幕可凹折手機使用受影響，顯然華為也針對此部份設計作了不少強化，甚至針對Mate X打造特別設計的手機保護配件，避免使用者在操作過程造成螢幕損壞。

只是撇開螢幕受損問題，高價位設計、螢幕可凹折的使用體驗，以及未來App支援相容使用等問題，或許也將成為Mate X接下來可能面臨考驗。

至於Mate X是否能獲得GMS (Google Mobile Service)服務認證？從時間點來判斷應該是沒有問題，畢竟Mate X在今年2月的MWC 2019期間就正式對外公布，甚至直接公布上市售價為2299歐元 (換算成新台幣約為8萬元左右)，同時原訂在今年4月推出，只是後續因故一再延遲上市時間，但理論上應該不會受到後來的美國政府技術出口禁令影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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