今年推出手機將搭載鴻蒙作業系統？ 華為：沒有計畫

雖然先前華為消費事業群執行長余承東已經說明暫時還不會推出採用鴻蒙作業系統的產品，同時說明手機產品依然會維持採用Android作業系統設計，但稍早卻有消息指出華為將會在10月中旬推出採用鴻蒙作業系統設計的手機。

不過，華為很快在後續澄清表示此為不實傳聞，強調今年內並沒有推出鴻蒙作業系統應用手機產品計畫。

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依照華為回應，目前將會把主力放在建造華為自有HMS (HUAWEI Mobile Service)市場生態，今年內並不會將鴻蒙作業系統應用在手機產品。

目前華為新款旗艦手機Mate 30系列，雖然依然搭載Android作業系統，並且採用華為自有操作介面EMUI，卻因為美國將華為列入出口貿易禁止名單，使得Mate 30系列手機無法獲得GMS (Google Mobile Service)認證，導致海外銷售版Mate 30系列僅能透過華為提供的HMS服務取得App及其他應用內容無法使用Google Play Store在內服務項目。

為了推動HMS服務市場生態，華為不僅將對外開放其API應用資源，甚至更提撥10億美元金額鼓勵開發者將App、服務內容帶到HMS服務體系。

不過，縱使在全球擁有龐大使用人數，華為依然面臨因為無法獲得GMS認證，導致新機銷售表現可能因此受影響的情況。

但對於app使用模式與海外市場有所差異的中國境內使用者來說，在原本就少了與Google服務深度整合情況，加上可以相容使用計有Android應用服務之下，或許對於鴻蒙的接受度相對較高，因此預期能進一步在中國市場推廣鴻蒙作業系統。

當然，若華為進一步讓鴻蒙能更容易操作的使用體驗，同時也藉由本身產品使用規模推動完整的服務市場生態，加上可串接既有Android應用服務，縱使在初期仍可能面臨發展挑戰，但預期也能在市場建立自己的生態體系

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》