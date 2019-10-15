親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
新款iPhone來了
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

61年來最強颱害慘日本？專家：哈吉貝撲日時僅是中颱

雙人舞？三角戀？川普翻雲覆雨這幾手…以色列喊分手

今年推出手機將搭載鴻蒙作業系統？ 華為：沒有計畫

2019-10-15 08:33楊又肇

雖然先前華為消費事業群執行長余承東已經說明暫時還不會推出採用鴻蒙作業系統的產品，同時說明手機產品依然會維持採用Android作業系統設計，但稍早卻有消息指出華為將會在10月中旬推出採用鴻蒙作業系統設計的手機。

不過，華為很快在後續澄清表示此為不實傳聞，強調今年內並沒有推出鴻蒙作業系統應用手機產品計畫。

分享

依照華為回應，目前將會把主力放在建造華為自有HMS (HUAWEI Mobile Service)市場生態，今年內並不會將鴻蒙作業系統應用在手機產品。

目前華為新款旗艦手機Mate 30系列，雖然依然搭載Android作業系統，並且採用華為自有操作介面EMUI，卻因為美國將華為列入出口貿易禁止名單，使得Mate 30系列手機無法獲得GMS (Google Mobile Service)認證，導致海外銷售版Mate 30系列僅能透過華為提供的HMS服務取得App及其他應用內容無法使用Google Play Store在內服務項目。

為了推動HMS服務市場生態，華為不僅將對外開放其API應用資源，甚至更提撥10億美元金額鼓勵開發者將App、服務內容帶到HMS服務體系。

不過，縱使在全球擁有龐大使用人數，華為依然面臨因為無法獲得GMS認證，導致新機銷售表現可能因此受影響的情況。

但對於app使用模式與海外市場有所差異的中國境內使用者來說，在原本就少了與Google服務深度整合情況，加上可以相容使用計有Android應用服務之下，或許對於鴻蒙的接受度相對較高，因此預期能進一步在中國市場推廣鴻蒙作業系統。

當然，若華為進一步讓鴻蒙能更容易操作的使用體驗，同時也藉由本身產品使用規模推動完整的服務市場生態，加上可串接既有Android應用服務，縱使在初期仍可能面臨發展挑戰，但預期也能在市場建立自己的生態體系

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為作業系統手機鴻蒙

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

iPhone SE2傳明年初亮相 分析師估售價1.2萬元

2019-10-14 15:11

大尺寸、大電池容量入門手機紅米8在印度市場推出

2019-10-11 08:09

首款「非洲製造」手機 Mara X 和 Mara Z 將上市 售價約新台幣 5,900 元

2019-10-15 08:29

更多Pixel 4系列手機實機外觀曝光 沿用Pixel 3無瀏海造型

2019-10-14 10:22

HTC神祕新機現身Wi-Fi聯盟認證文件 可能是款中高階手機

2019-10-14 10:11

型號「SM-N770F」 三星可能針對歐洲市場推出親民款Galaxy Note新機

2019-10-13 11:42

強化版OnePlus 7T Pro與麥拉倫特別款式 同步於英國亮相

2019-10-13 11:23

支援90Hz螢幕畫面更新率、65W快充的OPPO Reno Ace正式亮相

2019-10-12 14:48

傳Google已著手測試支援5G聯網的Pixel產品

2019-10-11 08:11

四鏡頭新機潮！realme 5系列台灣亮相 拚市佔前十

2019-10-10 22:13

5G「毫米波」超容易被阻擋？前進高通總部Demo給你看

2019-10-10 19:53

Xperia 8在日本市場推出 成為Xperia 10衍生機種

2019-10-10 11:16

Sony開放非Xperia手機 也能使用PS4遠端遙控遊玩

2019-10-10 11:16

以Project Gem為稱 Android之父展示下一款長型手機

2019-10-10 11:10

Hello！Pixel 4隔空手勢功能 讓玩家能跟寶可夢揮手

2019-10-09 18:26

傳三星Galaxy S11搭載一億畫素鏡頭 內建光譜儀分析食物成分？

2019-10-09 17:21

Android之父發表Essential新機 細長到不可思議

2019-10-09 16:00

華碩ZenFone 6迷霧黑搶先在台上市 祭限時好禮

2019-10-09 11:31

iPhone作業系統現大量災情！「iTunes Store」訊息狂跳又關不掉

2019-10-09 09:12

微軟重返手機戰場，竟拿死對頭Android打頭陣！雙螢幕新機背後，它在想什麼？

2019-10-08 16:21

Pixel 4的新版Google Assistant將更快回答使用者提問

2019-10-08 09:07

Toyota透過虛擬實境「手把手」訓練機器人學習更細膩動作

2019-10-08 09:07

realme X2 Pro即將對外揭曉 可能成最便宜S855+處理器手機

2019-10-08 09:06

三星將部分Note 10特色功能 帶到Galaxy S10

2019-10-07 10:31

蘋果開始鼓勵更多開發者 將iOS平台App移植到macOS 10.15 Catalina

2019-10-07 10:31

蘋果針對無法正常開機的iPhone 6s系列機種提供免費維修服務

2019-10-06 15:26

Pixel 4硬體規格全數曝光，搭載全新人工智慧處理器

2019-10-06 15:25

簡單玩／OtterBox與泡泡騷結合的新款iPhone 11保護殼，或是JustMobile透明保護殼？

2019-10-06 15:24

iPhone 6s/6s Plus無法開機？ 蘋果宣布免費維修

2019-10-05 16:51

電信業瞄準樂齡族 資費方案與預付卡互別苗頭

2019-10-05 16:49

宏達電週年慶衝業績 祭手機5大優惠好康

2019-10-05 15:48

結合Soli技術，Pixel 4的浮空手勢功能將以「Motion Sense」為稱

2019-10-05 08:18

傳三星可能捨棄研發自主架構處理器，轉與Arm合作半客製化設計方案

2019-10-05 08:18

三星擴大Galaxy Fold全球銷售市場 台灣依然無緣引進

2019-10-04 07:58

Pixel 4將揭曉 預期具備車禍碰撞緊急通報功能

2019-10-04 07:56

高性價比三鏡頭相機使用體驗 升級款Galaxy A30s登台

2019-10-04 07:54

微軟說明Surface Duo為何不採用單面、可凹折的軟性螢幕設計

2019-10-04 07:53

5G手機 最便宜1.6萬元

2019-10-04 01:07

谷歌斷後路！ 華為Mate 30系列變通路徑被封死

2019-10-03 20:00
看更多

熱門文章

iPhone SE2傳明年初亮相 分析師估售價1.2萬元

2019-10-14 15:11

蘋果Safari瀏覽器 傳送使用者資料給騰訊

2019-10-14 22:57

更多Pixel 4系列手機實機外觀曝光 沿用Pixel 3無瀏海造型

2019-10-14 10:22

Pixelbook Go實機外觀曝光 外觀像似MacBook

2019-10-14 10:22

HTC神祕新機現身Wi-Fi聯盟認證文件 可能是款中高階手機

2019-10-14 10:11

今年推出手機將搭載鴻蒙作業系統？ 華為：沒有計畫

2019-10-15 08:33

新版macOS Catalina許多App無法運作？原因在於全面升級64位元架構

2019-10-15 08:30

eBay、Visa在內業者跟進PayPal 表明退離Facebook加密貨幣Libra合作

2019-10-14 10:22

Google持續擴大位於美國聖荷西的第二總部

2019-10-14 10:11

以《看門狗》、《極地戰嚎》為基礎 Ubisoft將更多遊戲帶進動畫作品

2019-10-14 10:22

Kitty Hawk的新款飛行汽車概念設計更加安靜

2019-10-14 10:11

Google計畫用人工智慧 讓雲端串流遊戲服務Stadia能有更快操作反應

2019-10-14 10:11

首款「非洲製造」手機 Mara X 和 Mara Z 將上市 售價約新台幣 5,900 元

2019-10-15 08:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top