HTC神祕新機現身Wi-Fi聯盟認證文件 可能是款中高階手機

今年下半年除了在印度地區授權InOne Technology使用其品牌，並且推出名為Wildfire X的手機產品，HTC基本上並未有消息準備推出新款手機。但稍早從Wi-Fi聯盟認證文件顯示，HTC已經在10月9日遞交申請一款型號為2Q8L100的新機進行認證，將支援Wi-Fi 802.11ac連接規格。

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目前還無法確認HTC此款新機細節，但有可能會是一款鎖定中高階規格機種。不過，相同型號在另一份Wi-Fi聯盟認證文件中，則是標示為路由器產品分類。

在此之前，HTC已經透露將會把重心放在更具發展價值項目，例如目前著重發展的虛擬實境應用，以及區塊鏈手機產品，至於原本投入發展的手機並不會因此被放棄，但將會調整鎖定更具發展價值產品，例如高階旗艦手機產品。

而就新任執行長Yves Maitre日前受訪時是，未來公司發展將會鎖定經濟水平較高的市場，預期未來諸如發展中國家或許會比照印度市場，透過品牌授權方式增加獲利機會，本身主力則會聚焦在發展中國家，並且尋求更多發展機會。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》