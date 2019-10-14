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更多Pixel 4系列手機實機外觀曝光 沿用Pixel 3無瀏海造型

2019-10-14 10:22楊又肇

先前已經有許多消息提前曝光的Pixel 4系列手機，稍早再由@evleaks等曝光實機面貌，其中正面幾乎沿用去年推出的Pixel 3無瀏海造型，但是否會在大尺寸設計的Pixel 4 XL採用可隱藏式瀏海設計，目前還無法確認。

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以目前消息來看，Pixel 4將採用以Smooth Display命名，具備5.7吋、Full HD+解析度規格設計的OLED螢幕，支援90Hz畫面更新率，同時也具備名為Ambient EQ的調色模式，而Pixel 4 XL採用版本則為6.3吋，解析度也提升為Quad HD+規格，其餘設計都與Pixel 4相同。

另外，相關資料也確認Pixel 4將會搭載名為Motion Sense的操作功能，就是藉由Soli技術打造的浮空手勢識別應用，讓使用者能在手機上揮動，即可對應將手機靜音、掛斷電話，或是切換播放音樂內容等操作效果。

而Pixel 4預期對應更快啟用Google Assistant數位助理服務，讓使用者拿起手機就能直接提問，同時也會搭載更名為Pixel Neural Core的處理器，藉此對應手機端的人工智慧運算加速應用。

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包含Pixel 4與Pixel 4 XL都採用Qualcomm Snapdraon 855處理器，另外則搭載6GB記憶體、64GB或128GB儲存容量，電池容量則區分為2800mAh與3700mAh。

而相機規格部分，兩款新機均配置1200萬畫素雙像素對焦鏡頭，以及一組1600萬畫素遠焦鏡頭，機身也均搭載雙擴音喇叭設計，並且支援臉部識別解鎖功能，同樣搭載Titan M安全晶片設計，確保使用者隱私安全，同時也會配合內建感測元件提供名為Motion Sense的車禍碰撞緊急通報功能。

除此之外，Pixel 4原廠盒裝將會附上一條1公尺左右的USB-C to USB-C連接線，以及支援18W電池快充的USB-C充電器，同時也會附上一組USB-C轉USB-A的轉接配件，但可能就不會再附上USB-C連接頭設計的耳機，以及USB-C轉3.5 mm耳機孔配件。

Google計畫在10月15日對外揭曉的Piexl 4系列，預計會推出「就是黑 (Just Black)」、「非常白 (Very White)」、「不太粉 (Not Pink)」，以及此次新增加的「如此橘 (So Orange)」四款配色

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車禍

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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