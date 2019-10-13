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強化版OnePlus 7T Pro與麥拉倫特別款式 同步於英國亮相

2019-10-13 11:23楊又肇

日前揭曉小改款設計的OnePlus 7T之後，一加稍早進一步在英國倫敦正式揭曉強化版OnePlus 7T Pro，帶來更大尺寸的螢幕與相機拍攝表現。

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相比先前推出的OnePlus 7T，此次對外揭曉的OnePlus 7T Pro同樣採用Qualcomm Snapdragon 855+處理器，視訊鏡頭則採用升降形式設計，因此能讓6.67吋Fluid AMOLED螢幕以全尺寸形式呈現，並且對應90Hz畫面更新率速度表現，另外則配置8GB記憶體與256GB儲存容量，電池則採用4085mAh，支援30W電池快充，並且採用螢幕下指紋解鎖。

而相機規格則與先前推出的OnePlus 7T明顯不同，OnePlus 7T Pro採用位居中央的直式排列設計，分別對應4800萬畫素與f/1.6光圈廣角主鏡頭、1600萬畫素的117度超廣角鏡頭，以及800萬畫素長焦鏡頭，另外更支援2.5公分近拍，升降式視訊鏡頭則採1600萬畫素設計。

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配色部分，OnePlus 7T Pro將推出藍色款式，另外也將與麥拉倫 (McLaren)合作特別款式，其中將使螢幕兩側曲面呈現橘光，當做訊息通知提示使用。

一加預計從英國當地時間10月12日起開放銷售OnePlus 7T Pro與麥拉倫特別款式，建議售價分別為699英鎊與799英鎊，而日前已經對外揭曉的OnePlus 7T也會在英國市場銷售，建議售價則為549英鎊，同時一加也計畫在倫敦透過快閃店宣傳新機。

至於此次公布新機預計何時在中國等市場銷售，暫時還沒有對外公布。

OnePlus 7T Pro麥拉倫特別款式：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國倫敦OnePlus

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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