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支援90Hz螢幕畫面更新率、65W快充的OPPO Reno Ace正式亮相

2019-10-12 14:48楊又肇

先前已經由OPPO自行透露不少消息的Reno Ace，稍早終於正式對外揭曉新機面貌，同時也確認將以水滴造型瀏海取代原本Reno系列機種著名的鯊魚鰭升降視訊鏡頭，而背面四鏡頭主相機則是位居中間位置，手機則是強調採用支援90Hz畫面更新率的螢幕設計，並且配置高達65W快充SuperVOOC 2.0充電技術，標榜在5分鐘內就能充入2小時使用電量。

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Reno Ace整機重量為200公克，基本上與先前推出款式並沒有太大差異，螢幕則採用解析度為2400 x 1080的6.5吋E3 AMOLED規格，並且支援90Hz畫面更新率，以及高達135Hz的螢幕觸控反應速度，藉此對應更快的螢幕觸控操作速度，對於經常使用手機輸入文字內容，或是遊玩遊戲的情況都能有所提昇。

至於處理器則採用Qualcomm Snapdragon 855+，同樣透過均熱板，以及複合碳纖維和石墨材質打造散熱系統，並且內建8GB或12GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，驗池容量則為4000mAh，配合65W充電功率的SuperVOOC 2.0電池快充技術，即可在5分鐘內充入2小時使用電量。

而相機部分，視訊鏡頭搭載1600萬畫素規格，背面四鏡頭主相機則分別配置4800萬畫素 (IMX586)、800萬畫素 (超廣角)、1300萬畫素 (望遠)，以及200萬畫素 (黑白)規格組合。另外，機身也配置NFC與螢幕下指紋解鎖功能，並且支援杜比全景聲與雙擴音喇叭設計，更支援遊戲畫面HDR增強效果與線性馬達驅動的4D震動效果。

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Reno Ace建議售價將是人民幣3199元、399與3799元，預計在10月17日現在中國市場推出，台灣地區則確認不會引進。

而先前與Bandai合作推出聯名款鋼彈行動電源之後，此次更將合作延伸至手機產品，將以此次推出的Reno ACE合作鋼彈40週年紀念款，並且同步推出手把配件與耳機產品，建議售價則是人民幣3599元。

另外，OPPO此次也同步推出搭載Snapdragon 730G處理器、6400萬畫素主相機鏡頭與30W快充設計的OPPO K5，建議售價為人民幣1899元起跳，同樣會在10月17日正式推出。

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Reno ACE：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣鯊魚

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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