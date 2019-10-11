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大尺寸、大電池容量入門手機紅米8在印度市場推出

2019-10-11 08:09聯合新聞網 楊又肇

對外揭曉紅米Note 8系列手機後，紅米稍早在印度地區揭曉全新紅米8 (Redmi 8)，藉此攻打大尺寸、大電池容量入門手機使用需求市場。

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紅米8將採用6.22吋水滴造型螢幕，解析度為1520 x 720，並且採19:9顯示比例設計，其他更採用Qualcomm Snapdragon 439處理器、提供3GB或4GB記憶體，內建儲存容量則為32GB或64GB，相機則採用800萬視訊鏡頭，並且配置1200萬畫素 (廣角)、200萬畫素 (景深)規格組合的雙鏡頭主相機，電池容量則為5000mAh，本身則支援以USB-C連接埠對應18W電池快充。

其他部分則包含採用背後指紋辨識器，外接記憶卡儲存容量最高僅支援512GB，同時內建作業系統為Android 9.0，並且搭配MIUI 10作業系統，更保留紅外線發射孔設計，讓紅米8可以透過模擬方式控制家中家電，顏色則分別推出黑、紅、藍三款設計。

建議售價方面，紅米8搭配3GB記憶體與32GB儲存容量將以7999盧比銷售，而4GB記憶體與64GB儲存容量版本則會以8999盧比價格銷售，將會在10月12日開放印度市場銷售，預計提供前500名購機者能以7999盧比價格買到記憶體與儲存容量更大版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紅米手機雙鏡頭
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