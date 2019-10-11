傳Google已著手測試支援5G聯網的Pixel產品

2019-10-11 08:11 聯合新聞網 楊又肇



除了預計在10月15日的紐約活動上揭曉Pixel 4系列手機在內產品，Google或許也會在發表過程中透露接下來的5G網路應用發展方向。而就日經新聞取得相關消息指出，Google現階段已經開始測試支援5G網路的Pixel產品。

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不過，目前還無法確認Google投入測試的5G聯網裝置細節，同時是否會在接下來的發表會中亮相，暫時也還無法確認。

而Google是否會推出5G聯網版本設計的Pixel 4手機，藉此在今年加入5G聯網機種產品競爭，都還很難說。目前僅能確認Google必然將5G網路應用視為下一步發展重點，但是否已經有實際可進入市場應用產品，或是相關產品將會在既定安排時間揭曉，都還是要以Google對外公布內容為準。

但從蘋果目前計畫在2020年才會推出首波支援5G聯網應用產品情況來看，顯然Google方面也還不急著推出支援5G聯網的應用產品，可能僅會先由合作夥伴如三星、華為、HTC、華碩在內品牌提供5G聯網產品。

另外，在中美貿易競爭影響之下，即便Google旗下支援5G聯網的Pixel產品已經進入測試階段，但最終仍有可能為了避開後續額外加收的進口關稅，將有可能進一步轉往越南生產。

至於從Google今年額外推出低價設計的Pixel 3a系列顯示，或許Google將有可能先在明年預期推出的Pixel 4a加入支援5G聯網功能，藉此趕在蘋果之前進入5G聯網市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》