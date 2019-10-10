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5G「毫米波」超容易被阻擋？前進高通總部Demo給你看

2019-10-10 19:53INSIDE

在各地 5G 小規模測試中，最為人詬病的無非是毫米波特別容易受阻擋而斷訊。但是高通要在總部園區親自示範，實際上訊號好得很。

▲高通總部園區內樓頂 5G 基站。PHoto Credit: INSIDE/Mi...
▲高通總部園區內樓頂 5G 基站。PHoto Credit: INSIDE/Mia
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高通今年在總部剛結束的 5G 工作坊中展示了一系列 5G 應用，從智慧工廠、私網與未授權頻譜應用、車聯網到基站，高通藉著自身在 5G 技術的領導地位展示起硬底子技術。

其中，大家最關心的莫過於 5G 在測試以及試營運場合中都被指出的最大硬傷：毫米波太容易被遮斷，這也是 5G 基站密度更高、聚焦小基站的原因之一，更延伸出建置成本高、耗電量量高的缺點。畢竟若訊號斷斷續續，有再高的網速、再低的延遲也沒意義了。

▲高通示範 5G 在室內的表現。Photo Credit: INSIDE/Mia
▲高通示範 5G 在室內的表現。Photo Credit: INSIDE/Mia
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室內情境

在室內情境方面，高通在 MWC 就有測試，把 LTE 改成 5G 基站，一樣的室內基站數，可以有一樣的覆蓋率，但是連線速度則是大幅躍進。

▲高通辦公大樓內的室內 5G 小基站。Photo Credit: INSIDE/...
▲高通辦公大樓內的室內 5G 小基站。Photo Credit: INSIDE/Mia
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在辦公大樓內，用 5G 和 WiFi 比較，5G 覆蓋率可達到 97.8%，負載增加 50%。這代表如室內玩遊戲的情況可以有超低延遲和高穩定性，因為毫米波容易反射的特性，就算隔了一道門，只要透過在室內的反射，實務上訊號其實非常良好，不如傳聞中的容易斷訊。

▲5G 波束成型及訊號掃描，使用 5G 手機示範。為展示訊號接收度，螢幕上為測試...
▲5G 波束成型及訊號掃描，使用 5G 手機示範。為展示訊號接收度，螢幕上為測試數據，速度較低。Photo Credit: INSIDE/Mia
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戶外場景

畫面轉到高通總部中庭，戶外方面就缺少了室內的反射優勢，而且場地廣闊許多，但中庭有樹木還有本次活動搭的棚子，障礙卻又不少。毫米波的確訊號衰減快，高通透過 beam-forming 波束成型技術，將波集中在特定方向來加強訊號。

接收端由一支 5G 手機來示範，在手機的上半部分別有面向三個不同方向的天線，以便自動對準集中至特定方向的波，甚至透過建築物反射，一樣可以接收到訊號。發射端會像燈塔一樣掃描接收端（方向有平面掃描和三維軸度的掃描），接收端與發送端也會溝通，確認哪個波束信號最優。

另外，高通也強調 5G 環境下手機與基站的省電／能源效率，因此在裝置與基站的溝通上，還有「喚醒」的訊號，平時則採用睡眠模式來節省能源。

▲5G 手機和基地台溝通最優訊號。Photo Credit: INSIDE/Mi...
▲5G 手機和基地台溝通最優訊號。Photo Credit: INSIDE/Mia
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現場體驗 5G 手機也可以發現，在戶外隨意移動、抓握擋住部分天線還是不影響收訊，最後必須出動各家記者的手，把所有手機天線擋住才成功干擾信號。高通員工補充，雖然手可以阻擋信號，不過裝一般塑膠手機殼不會影響信號，金屬材質的殼才會有干擾。

高通員工現場說明波束成型：

另外在高通領導的 3GPP 協定，預計 2020 年初會推出 Release 16、同年 12 月會確定 Release 17 內容。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

高通5G

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