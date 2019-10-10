Sony開放非Xperia手機 也能使用PS4遠端遙控遊玩

Sony在稍早針對PlayStation 4釋出的7.0版本韌體更新中，除了在派對連線人數上限從原本8人擴展至16人，並且改善連線穩定與線上聊天時的音質之外，更宣布開放更多行動裝置也能加入使用Remote Play，讓Android 5.0以上裝置，或是安裝iOS 12.1版本以後裝置都能支援使用此項遠端遙控遊玩功能。

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依照Sony說明，只要Android 5.0以上裝置，或是安裝iOS 12.1版本以後裝置都能支援使用Remote Play功能，而蘋果產品則推薦使用iPhone 7、第六代iPad或第二代iPad Pro之後產品，但Android裝置方面則未特別推薦使用機種。

若使用者希望透過控制手把遊玩的話，就是必須使用Android 10以後版本裝置才能連接DualShock 4控制手把，而iOS裝置則要安裝iOS 13或iPadOS 13以後版本，至於Mac裝置如果想要使用連接控制手把使用Remote Play的話，就要升級至macOS 10.15 Catalina。

但即便Sony開放更多裝置使用Remote Play功能，依然會有一些諸如震動功能上的支援限制，例如iPhone或iPad可能會無法在遊玩過程支援震動體驗，而部分Android手機也有可能無法相容使用。

新版PlayStation的7.0系統更新預計會在10月8日晚間6點於日本釋出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》