Xperia 8在日本市場推出 成為Xperia 10衍生機種

雖然今年未在IFA 2019期間揭曉新款中階手機，而是推出小尺寸設計的旗艦手機Xperia 5，但Sony Mobile稍早則是在日本市場推出名為Xperia 8的新款中階手機。

分享 facebook

與今年上半年推出的Xperia 10比較，Xperia 8基本上同樣搭載6吋、21:9顯示比例的LCD螢幕，處理器則搭載Qualcomm Snapdragon 630、4GB記憶體與64GB儲存容量。

而不同的是，Xperia 8額外加入防水防塵設計，電池則採用較小的2760mAh規格，相比Xperia 10採用的2870mAh略小。

另外，Xperia 8配置的雙鏡頭主相機在廣角鏡頭規格採用的是1200萬畫素，與Xperia 10採用的1300萬畫素規格不同，但長焦鏡頭均為800萬畫素設計。

至於操作介面則與Xperia 1、Xperia 5相同，均針對21:9顯示比例螢幕進行最佳化。

而在日本市場銷售模式，Xperia 8將與日本Yahoo旗下電信服務Y!Mobile合作，預計在今年10月間推出。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》