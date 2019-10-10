以Project Gem為稱 Android之父展示下一款長型手機

雖然先前推出的Essential Phone並未在市場引起太大關注，但Android之父Andy Rubin顯然並未放棄製作手機的想法。在稍早對外公布消息中，Andy Rubin透露接下來預計打造的手機，將會採用顯示比例懸殊的長條狀設計，並且將以Project Gem為稱。

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Andy Rubin並未透露太多Project Gem相關細節，僅說明手機將會採用相當長的機身設計，比起Sony今年採21:9顯示比例設計的Xperia 1、Xperia 5等手機，似乎有明顯更長的顯示比例設計，並且透過螢幕開孔設計讓顯示佔比提昇。

而以Project Gem為稱，似乎也與手機採色彩鮮豔的電鍍設計有關，而機身背面搭載的主相機鏡頭似乎更為突出。

目前還無法確認此款新機預計何時推出，或許很快就會有更具體消息。

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GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH — Andy Rubin (@Arubin) 2019年10月8日

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》